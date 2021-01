FDP Neukirchen-Vluyn möchte Fachhandel wieder öffnen lassen

Neukirchen-Vluyn Der FDP-Stadtverband Neukirchen-Vluyn sieht die Notwendigkeit zur Fortsetzung des Lockdowns. Er fordert aber eine Differenzierung.

Die Neukirchen-Vluyner FDP sieht angesichts der immer noch sehr hohen Inzidenzzahlen grundsätzlich die Notwendigkeit einer Fortsetzung des strengen Lockdowns. Sie fordert jedoch eine Differenzierung unter Berücksichtigung der regional sehr unterschiedlichen Infektionszahlen. "Die Zahlen im Kreis Wesel sind vergleichsweise niedrig im Gegensatz zu Teilen in Ostdeutschland", sagt FDP-Chef Christian Sluiters, "die neuen noch schärferen Regeln sind hingegen unverhältnismäßig."

Unverständlich und unverhältnismäßig sei, dass der gesamte Fachhandel schließen müsse, während die Supermärkte und Discounter neben Lebensmitteln auch Kleidung, Fahrräder, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Elektronik und Autozubehör anbieten, heißt es weiter in der Mitteilung des Stadtverbandes. Sluiters: "Diese Ungleichbehandlung ist ungerecht und logisch nicht nachvollziehbar."

Vor dem Lockdown habe der Fachhandel mit konsequenten Maßnahmen wie beispielsweise einer strengen Kontrolle der Kundenanzahl, Markierung der Laufwege, Desinfektionsgeräten, Plexiglaswänden und dergleichen mehr bewiesen, dass der Geschäftsbetrieb unter weitestgehender Minimierung der Infektionsgefahr möglich sei.

"Im Interesse der Gleichbehandlung fordern wir Freidemokraten nachdrücklich, dass der Fachhandel unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder öffnen darf. Es gibt keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsgefahr im Fachhandel", betont der FDP-Vorsitzende Christian Sluiters.

Wenn dort die gleichen Maßnahmen wie im ersten Lockdown angewandt würden, sei die Infektionsgefahr wesentlich geringer als in einem Supermarkt, weil die Kundenfrequenz in den Fachgeschäften deutlich niedriger ausfalle und auch leichter gesteuert werden könne, heißt es in der Mitteilung.

"Je länger der Fachhandel geschlossen bleibt, desto höher ist die Gefahr, dass sich das Einkaufsverhalten dauerhaft auf den Internethandel verlagert und manche lokale Geschäfte den Lockdown nicht überleben", erklärt Sluiters.