Feuer in Moers: Kripo ermittelt

Moers. An der Uerdinger Straße in Moers wurden am Montagabend acht Mülltonnen durch ein Feuer zerstört. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Brand am Montagabend auf einem Hinterhof an der Uerdinger Straße sagen können. Dort standen acht Mülltonnen in Flammen. Gegen 19.40 Uhr war der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen.

Die Mülltonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841 / 171-0 entgegen.