Florsitinnen in Kamp-Lintfort winden Blumensträuße zur Laga

Schon beim Thema Kohle, Kloster, Campus hat sich mancher gefragt, wie das zusammengehen kann. Und wie ist das mit Kohle und Blümchen?

Geht prima. Das zeigten am Freitag fünf Floristinnen im Rathaus-Foyer. Anlässlich des zehnten Laga-Countdowns präsentierten sie, was ihnen zu Landesgartenschau und „Kloster, Kohle, Campus“ so eingefallen ist. Das war so viel mehr an Kreativität und Liebe zum Handwerk, als ein paar lieblos in Folie gestopfte Tulpen. Pia Trabandt aus Straelen kombinierte farblich Barockes in Altrosa und Zartlila mit aus feinen Ästchen gewundenen, nachempfundenen Seilscheiben der Fördertürme.

Herzblut und Geschick

Auch die Moerser Floristin Marisa Stockrahm setzte bei ihrer Kreation auf die Trendfarben rosa und pink, verarbeitete Anemonen mit Tulpen und Ranunkeln zu einem üppigen Strauß, der sich vor allem an dem orientierte, was zum Eröffnungstermin am 17. April an frischen Blumen zu haben sein wird. Was sie an ihrem Beruf besonders findet, für den sie „Herzblut und Geschick“ wichtig findet: „Man hat immer schmutzige Hände. Es macht Spaß neue Ideen zu entwerfen. Wir begleiten die Menschen durchs Leben. Bei fröhlichen, aber auch bei traurigen Anlässen.“

Ganz plakativ machte es Oxana Guskov aus Geldern mit dem Laga-Thema. Auf einem grünen Blatt stand

Die Banner-Farben Kamp-Lintforts und ein Sinnspruch: Entwurf von Oxana Guskov. Foto: Volker herold / FFS

in silbernen Buchstaben: „Von der Kohle zur blühenden Landschaft.““ Farblich hat sie sich deutlich von den Banner-Farben Kamp-Lintforts rot, weiß und grün inspirieren lassen und war die einzige, die ein Knallrot in Form von Gerbera einzusetzen wagte, kontrastiert von weißen Röschen. In der Vase lagen schwarze Steine als Kohle-Symbol.

Das Laga-Logo in Blumen übersetzt

Wieder anders ist Vanessa Paes aus St. Tönis ans Thema gegangen: Sie hat das Logo der Landesgartenschau mit den verschiedensten Blumen zum Leben erweckt: Thymian und Distel neben Wiesenblumen und filigranen Blüten aller Art wand sie zu einem naturnahen, bunten Bündelstrauß.

Anke Lange, Inhaberin des Froschkönig in Rheinberg, hat schwarze Finger nicht gescheut. Sie färbte Asparagus schwarz, verabschiedete sich zu diesem Anlass von ihrem geliebten, strengen Weiß und langte mit rot-gelben französischen Tulpen für ihre Verhältnisse richtig in den Farbtopf. Ein schöner Kontrast zum entstandenen schwarz gefärbten Wasser in der Vase.

Sehr sinnfällig ging dann die Gärtnerei Brandt aus Kamp-Lintfort mit dem Laga-Motto um: Eine „Mönchskordel“ hielt ein repräsentatives Bouquet zusammen, Anthrazitkohle waren als Blüten eingearbeitet und das Thema Hochschule war mit einem Doktorhut eingearbeitet. de Lange aus Rheurdt hatte eine Miniatur-Lore mit Kohlen und Blumen zum Deko-Stück verziert.

Das Thema Schnittblumen wird auch während der Landesgartenschau präsent sein, erklärte Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling. Höhepunkt wird die Verleihung der „Goldenen Rose“ sein nach einem Wettkampf der Floristen aus der Region sein.