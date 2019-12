Moers. Bei einem Awo-Projekt beschäftigen sich Frauen in Moers mit ihrem Leben, ihren Träumen. Die Gedanken verewigten sie in Kleidern - voller Leben.

Frauen in Moers erzählen mit ihren Kleidern aus ihrem Leben

Zeinab Omar lächelt, als sie ihr Kleid anzieht. Es ist ein Kleid, das sich mit dem Thema Stolz beschäftigt. Geflüchtete Frauen malten und schrieben auf, was sie mit Stolz verbinden. Am Samstag blickten die Frauen auf einen Laufsteg. Ein roter Teppich war für ihre Mode und ihre Lebensgeschichten ausgerollt. Vom Leben erzählen, Träume leben und gestalten: Dafür steht das Projekt „Recolour your Life“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Im August 2016 startete das Projekt im Rahmen des bundesweiten Programms „Empowerment von Flüchtlingsfrauen“.

In Moers wird das Programm von der Awo kreativ umgesetzt. „Zwei Mal wöchentlich treffen sich unsere Teilnehmerinnen im Jugendzentrum Zoff an der Wilhelm-Schroeder-Straße“, erklärte Olga Weinknecht, Fachbereichsleiterin für Beratung und Inklusion der Integrationsagentur Moers. Im Jugendzentrum entwerfen, nähen und verzieren die Frauen verschiedenste Kleidungsstücke. Viele der Frauen sind von Kriegs- und Fluchterfahrungen traumatisiert. „Im Projekt erleben sie, dass sie nicht alleine sind. Sie können den Alltagsstress vergessen“, erklärte Weinknecht. Die Mütter können ihre Kinder mitbringen. Während des Projekts kümmern sich Betreuerinnen um die Kleinen und fördern sie durch Heranführung an die deutsche Sprache.

„Traum und Wirklichkeit“ heißt die neue Kollektion

Neben der Arbeit am Kleidungsstoff wird ein vielfältiges Bildungsprogramm geboten: „Die Frauen nehmen an Workshops teil, die sich mit Erziehung, Biografie und Partnerschaft beschäftigen“, sagte Weinknecht. Zudem unternimmt die Gruppe Ausflüge in Kunstmuseen, Beratungsstellen und Verwaltungen. Über 100 Frauen konnten bereits erreicht werden. „Jeden Monat kommen drei Frauen hinzu“, sagte Samira Ouahid. Vor fünf Jahren kam die gebürtige Marokkanerin Ouhanid nach Deutschland. Nun unterstützt sie mit der Modedesignerin Mona Isso die Gruppe beim Entwerfen eigener Modekollektionen. Isso war selbst Projektteilnehmerin und ist heute Leiterin von „Recolour your Life“.

Zeinab Omar zieht mit dem Kleid „Re-Use“ sämtliche Blicke auf sich. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Wie viel Leben und Farbfrische in den handgemachten Kleidern steckt, war bei der Modenschau zu erleben. Die aktuellste Kollektion „Traum und Wirklichkeit“ wurde präsentiert. Freunde und Familienmitglieder der Teilnehmerinnen kamen zum internationalen Awo-Zentrum an der Talstraße in Repelen. „Pink Flavor“ nannte eine Syrierin ihr Kleid aus funkelnden Pailletten und betrat selbstbewusst mit ihrer Tochter den Laufsteg. Ein rotes Kinderkleid, das wie eine Rose anmutete, trug die kleine Lamar aus Syrien. Ein Brautkleid aus Tapeten oder ein Dress aus farbenfrohen Hijabs? Kein Problem für die talentierten Hobbyschneiderinnen.

Dann kam Zeinabs zweiter großer Auftritt: Mit dem Kleid „Re-Use“, zu Deutsch „Wiederverwertung“, zog sie alle Blicke auf sich. Die Frauen fertigten das Kleid innerhalb eines Monats aus Fahrradreifen an und zeigten einmal mehr, dass man gemeinsam Großes erreicht.

>>>Teilnehmer sind herzlich willkommen

Wer mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen. Informationen gibt es bei Olga Weinknecht per Mail unter weinknecht@awo-kv-wesel.de sowie telefonisch unter 02841/8809189.