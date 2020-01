Die Ortsgruppe Moers von Fridays for Future ruft zur Demonstration auf. Treffpunkt am 17. Januar, 16.30 Uhr ist der Neumarkt in Moers.

FFF in Moers

FFF in Moers Fridays for Future demonstriert in Moers ganz in schwarz

Moers. Die FFF-Gruppe Moers will im Januar die Erde symbolisch zu Grabe tragen. Für die Demonstration gibt es eine Bitte an alle, die mitmachen möchten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fridays for Future demonstriert in Moers ganz in schwarz

Die Moerser Ortsgruppe von Fridays For Future ruft für den 17. Januar, 16.30 Uhr zu ihrer ersten Klimademonstration des neuen Jahres in Moers auf. Treffpunkt ist das Denkmal am Neumarkt.

Die Gruppe will in einem Trauermarsch durch Moers ziehen, um die Erde laut Mitteilung symbolisch zu Grabe zu tragen. Das soll aber kein Zeichen der Hoffnungslosigkeit sein. Vielmehr sehe man den Problemen ins Gesicht, gebe aber nicht auf. Man wolle gemeinsam neue Hoffnung sammeln. Alle Demonstrantinnen und Demonstranten sollen schwarz gekleidet kommen und eine Kerze oder ein Teelicht mitbringen.