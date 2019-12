Moers. Das Multitalent gastierte mit seiner Hommage an die italienische Musik in Moers und unterhielt sein Publikum mit Liedern und Anekdoten.

Götz Alsmann bringt das süße Leben nach Moers

Die Haartolle saß, die Brille auch und die Krawatte war beim prämierten Krawattenmann des Jahres 2004 natürlich ebenfalls am richtigen Platz: Götz Alsmann ist ein Phänomen. Viele Fernsehzuschauer kennen ihn durch seine WDR-Sendung „Zimmer frei“, die er mit Christine Westermann moderierte. Neben dem Dialog mit zahlreichen prominenten Persönlichkeiten galt Alsmanns Liebe aber schon immer der Musik. Der gebürtige Münsteraner erhielt ab seinem achten Lebensjahr Klavierunterricht. Alsmann studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Publizistik. Das Studium schloss er mit einer Promotion ab. 1989 gründete er die Götz Alsmann Band.

Seit 1994 veröffentlicht die Band Musikalben. Klar, da braucht es Inspiration. Paris und New York haben die fünf Herren besucht. Jetzt ging die Reise nach Italien. Im Mutterland der Tarantella und Canzone haben sich die Musiker umgesehen, Amore und „La Dolce Vita“ in den Koffer gepackt und mit nach Moers gebracht. Auf Einladung des Jugend- und Kulturzentrums Bollwerk 107 präsentierten sie ihr neues Album und gleichnamiges Tourprogramm „Götz Alsmann in Rom“ in der Enni Eventhalle.

Bereits 2012 begeisterte Alsmann beim internationalen ComedyArts Festival das Moerser Publikum. Daran schloss der Grimme-Preisträger am Samstagabend nahtlos an. Der Vorhang lüftete sich. Die Musiker standen in violett-schwarz gestreiften Anzügen an ihren Instrumenten. Kontrabass, Schlagzeug, Trommeln und Xylophon erklangen.

Inspiration holten sich Alsmann und Band auch bei Kneipenwirt Mario

Alsmann spielte Klavier und sang „Sag mir quando, sag mir wann“. Alsmann begrüßte das Moerser Publikum im italienischen Stil: „Ciao, ciao.“ Wer nach Italien reist, braucht Vorbereitung: „Wir haben italienische schwarz-weiß Filme geguckt, fünf italienische Dialekte gelernt und die Faustregel beachtet: ‘Iss alles aus der Cucina Italiana’.“

So machen’s schließlich die Latin Lover auch – „die, mit dem blütenweißen Hemd und dem Drei-Tage-Bart“. Der Casanova-Trick? „Komplimente machen. Das soll ja bei deutschen Männern auch vorkommen, so ab und an.“

Beim Kneipenwirt Mario aus Rom hat die Band viel gelernt: „Der Mann sah aus, wie etwas, was die Katze ausspuckt und bekam mit seinem gehauchten ‘bellissima’ alle Frauen ab.“

Eindrucksvoll zeigten Alsmann und Band, wie’s geht: Von „Mambo Italiano“, über „Arrivederci Roma“ bis zu Marino Marinis „La più bella del mondo“ – die aus dem Italienischen übersetzten Songs klangen grandios. Alle stammten sie aus dem 1951 gegründeten Sanremo-Festival: „Die Kulturnation lässt sich an der Zelebration des Schlagers ablesen“, sagte Alsmann augenzwinkernd.

„Die Straßen in Italien sind leer, wenn das Sanremo-Schlagerfestival im Fernsehen läuft.“ Das Publikum amüsierte sich auf der Reise von Moers nach Italien köstlich und verblieb nach großem Applaus mit einem „Addio“, einem „Auf Wiedersehen“.