Das Grafschafter Gymnasium in Moers stellt sich online vor.

Schulen und Corona Grafschafter Gymnasium in Moers stellt Schule online vor

Moers Im Corona-Lockdown sind neue Wege gefragt. Das Grafschafter Gymnasium in Moers präsentiert sich am 14. Januar im Netz.

Der Corona-Lockdown stellt die Schulen vor große Probleme. Betroffen ist nicht nur der Unterricht, auch die Vorstellung der Schule für mögliche neue Schülerinnen und Schüler ist eine Herausforderung. Das Grafschafter Gymnasium in Moers geht jetzt neue Wege.

Viele Fragen stellen sich in diesen Zeiten die Eltern von Viertklässlernnen und Viertklässler, bei denen im Sommer der Wechsel auf die weiterführende Schule ansteht. Welche Schulform bietet sich für mein Kind an? Welche Angebote sind mir und meinem Kind wichtig? Wie läuft das Anmeldeprozedere ab?

Am Donnerstag, 14. Januar werden die Schulleiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß und der stellvertretende Schulleiter Michael Gräfen um 19 Uhr in einer Online-Präsentation ausführlich über die Schule, über Bereiche des Schulprofils (Europa, Sprachen, MINT und Kunst) sowie über Konzepte der Wertevermittlung und der individuellen Förderung informieren. "Selbstverständlich wird es für Rückfragen Raum und Zeit geben", teilt die Schule in einer Mitteilung vom Mittwoch mit.

Um eine Anmeldung für die Online-Präsentation wird gebeten. Diese sollte schriftlich über das Sekretariat (E-Mail: info@grafschafter-gymnasium.de) erfolgen. Den angemeldeten Teilnehmenden wird dann laut Mitteilung zeitnah zum Termin ein Link zur Videokonferenz geschickt.