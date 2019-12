Moers. Die Wählergemeinschaft in Moers stellt sich hinter ihren Vorsitzenden. Claus Peter Küster legt sich in einem Punkt für die Kommunalwahl fest.

Grafschafter in Moers: Küster soll Bürgermeister werden

Claus Peter Küster soll Bürgermeister in Moers werden: Dafür hat sich die Wählervereinigung Die Grafschafter am Mittwochabend ausgesprochen. Küster wurde von den Mitgliedern einstimmig zum Kandidaten gewählt. An seiner Kandidatur will er auch dann festhalten, wenn Bündnispartner SPD im kommenden Januar den Landtagsabgeordneten und aktuellen stellvertretenden Bürgermeister Ibrahim Yetim zum Kandidaten wählen sollte.

„Meine Kandidatur bleibt bis zur Kommunalwahl am 13. September 2020 bestehen“, sagte Küster am Donnerstag im NRZ-Gespräch. Gleichzeitig bekräftigte er die Absicht, auch nach der Kommunalwahl am Bündnis für Moers festhalten zu wollen. In dem Bündnis sind in der laufenden Wahlperiode SPD, Grüne und Grafschafter organisiert, zusammen haben sie die Mehrheit im Rat. Küster kandidierte bisher bei den Kommunalwahlen 2004, 2009 und 2014 als Bürgermeister. Sein bestes Ergebnis erreichte er vor fünf Jahren mit 7,96 Prozent.

Wie das Wahlprogramm aussehen soll, wollen die Grafschafter im kommenden Jahr erarbeiten. Zu den Themen könnten laut einer Mitteilung unter anderem eine stärkere Bürgerbeteiligung, eine positive Entwicklung der Innenstadt und der Ausbau des Angebotes an Bildung, Betreuung, Kultur, Sport und Freizeit sein.