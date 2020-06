Christian Pelikan, Bürgermeisterkandidat der Grünen in Neukirchen-Vluyn.

Klimaschutz Grüne in Neukirchen-Vluyn haben neue Ideen zum Klimaschutz

Neukirchen-Vluyn. Wenn am Mittwoch, 10. Juni, um 17 Uhr der Fachausschuss in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn tagt, stellen die Grünen ihre Klima-Pläne vor.

Am Mittwoch wird weiter über den Klimaschutz gesprochen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte ein so genanntes Klimafolgenanpassungskonzept erstellen lassen. Für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Grünflächen und Umwelt an dem Tag hat die Fraktion einen entsprechenenden Antrag vorbereitet.

Bei diesem Wortungetüm geht es kurz gesagt darum, dass zunächst die Folgen des Klimawandels analysiert werden. Um dem Klimawandel mit seinen Auswirkungen für Neukirchen-Vluyn möglichst sachgerecht und effektiv zu begegnen, seien tragfähige Daten, Prognosen sowie hilfreiche und kreative Ideen unverzichtbar, begründen die Grünen. Extremwettereignisse, Trockenheit und Hitzeperioden betreffen alle Lebensbereiche, schreiben sie dazu und führen weiter aus: „Die Natur wandelt sich, Land- und Forstwirtschaft haben mit Schäden an Kulturen zu kämpfen und in städtischen Verdichtungsräumen leiden die Menschen zunehmend."

Auch die Stadtverwaltung müsse zunehmend ihre planerischen Aufgaben auf dieses Thema ausrichten. Bestandteile einer solchen Analyse sind aus Sicht der grünen Fraktion unter anderem Starkregengefahren-, Schadenspotenzial- und Risikopotenzialkarten. Zu einer Analyse gehören auch die Darstellung zu erhaltender sowie neu zu schaffender Grünflächen und Grünzüge in überwärmten Gebieten und die Sicherung und Verbesserung der Wasserversorgung von städtischer Vegetation durch Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche, Niederschlagswasserversickerung und Bodenentsiegelung.

Darüber hinaus stehen weitere Aspekte zu Diskussion. Im nächsten Schritt geht es um die Handlungsoptionen. „Wir hoffen auf einen vernünftigen Maßnahmenkatalog“, sagt der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Christian Pelikan. „Wir werden den Klimawandel nicht wegreden können.“ (sovo)