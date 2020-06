In der Moerser Gemeinde St. Martinus ändern sich Strukturen

Moers. Nach dem Ausscheiden von Pfarrer Heinrich Bösing in der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Moers geht die Pfarrei neue Wege.

Nach dem Ausscheiden von Pfarrer Heinrich Bösing aus dem Amt des leitenden Pfarrers in der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus Ende August wird es eine neue Leitungsstruktur in der Pfarrei geben. Ein Nachfolger als leitender Pfarrer ist nach Aussage der Bistumsleitung in Münster nicht in Sicht. Das teilt das Bistum mit.

Aus diesem Grund soll zukünftig die Leitung der Pfarrei in zwei Bereiche unterteilt werden, in den Bereich der Verwaltung und den der Pastoral. Pfarrer Herbert Werth aus der Pfarrei St. Josef wird zum Pfarrverwalter ernannt. Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand verantwortet er den Bereich der Verwaltung. Die Verantwortung für den pastoralen Bereich übernimmt das Seelsorgeteam gemeinsam mit dem Pfarreirat. Die Leitung des Seelsorgeteams wird Pfarrer Gerhard Fliß übertragen, der als Pastor seit zwei Jahren Mitglied des Seelsorgeteams ist.

Es gibt zu wenig Pfarrer

Am Montag der vergangenen Woche haben Weihbischof Rolf Lohmann und der Personaldezernent des Bistums, Karl Render, den Pfarreirat sowie den Kirchenvorstand von St. Martinus über diese Entscheidung informiert. Später wurden auch die Gremien von St. Josef informiert. Bei dem Treffen in St. Martinus stellte der Weihbischof fest, dass das Bistum ein gravierendes Personalproblem habe: „Es sind einfach nicht genügend Priester da, die die Aufgabe eines leitenden Pfarrers übernehmen könnten.“

Render verwies auf die im Bistum begonnenen Überlegungen, wegen der zunehmend fehlenden Priester neue Leitungsmodelle in den Gemeinden zu entwickeln, die der Situation vor Ort Rechnung tragen sollen. „Wir müssen in diesem Punkt neu denken. Das Festhalten an alten Strukturen wird der veränderten Situation nicht mehr gerecht“, erklärte Render.

Moerser sehen einen guten Weg

Beide sehen in neuen Leitungsmodellen eine Chance für ein stärkeres Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen in den Gemeinden und für eine größere Beteiligung an pastoralen Entscheidungen.

Dass es seit Januar dieses Jahres einen Verwaltungsreferenten gebe, der zu gleichen Anteilen für St. Martinus und St. Josef zuständig ist, erleichtere die Entscheidung für die neue Leitungsstruktur, heißt es weiter. Er werde Pfarrer Werth als neuem Pfarrverwalter in vielen rechtlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen zuarbeiten können.

Werth und Bösing sind sich einig: „Natürlich sind für alle Beteiligten heute noch viele Fragen offen.“ Zwischen Verwaltung und pastoraler Arbeit gebe es Schnittstellen, an denen alle Verantwortlichen einen gemeinsamen Weg zu finden haben. Weiter sagen sie: „Wir wagen etwas Neues, aber wir haben die berechtigte Hoffnung, dass es für die Pfarrei ein guter Weg in die kommenden Jahre werden kann.“