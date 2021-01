In der Moerser Innenstadt gibt es jetzt auch eine Tiertafel

Moers In Moers gibt es jetzt in der Innenstadt auch eine Tiertafel. Die erste Ausgabe von Futterspenden ist für den Februar geplant.

Für Janine Schweidler waren die vergangenen zwei Wochen ziemlich arbeitsreich. "Ich habe die letzten Nächte wenig geschlafen" sagt die 40-Jährige im Gespräch mit der NRZ. Aber es hat sich gelohnt. Denn: Jetzt gibt es auch in Moers eine Tiertafel. "Wir stehen in den Startlöchern", kündigt Janine Schweidler an.

Die grundsätzliche Idee ist nicht neu. Wenn es bei Herrchen oder Frauchen knapp wird mit den finanziellen Mitteln, müssen oft auch Struppi, Waldi und Kitty auf die Leckerlis verzichten. Dann gibt es statt kräftiger Rinderhappen oder Kaustangen eben das, was sonst noch so im Haus vorrätig ist. Wer sein Haustier liebt, teilt nicht selten die letzten wenigen Nahrungsmittel, die einem selbst zur Verfügung stehen.

Die Corona-Pandemie hat die Lage für viele Bürgerinnen und Bürger noch einmal verschärft. in der Umgebung. Nun also haben Tierbesitzer bald auch in der Grafenstadt eine Anlaufstelle, bei der sie eine Grundversorgung für ihre Lieblinge bekommen. Gestemmt wird die Arbeit vom Verein Moerser Tiertafel (in Gründung). Dahinter stecken neben der Vorsitzenden Janine Schweidler noch "Ela, Jutta, Gabi, Sylvia, Indra, Jürgen und Markus", wie die Initiatorin aufführt.

Es wird ein Paket für die Tiere gepackt

Im Februar soll das erste Mal eine Ausgabe erfolgen. Einen festen Standort haben die acht bereits. Die Ausgabe befindet sich auf dem Ostring 2 und ist über die Hofeinfahrt auf der Weygolgstraße 10 zu erreichen. "Wir versuchen, den Bedarf für zweieinhalb bis drei Wochen abzudecken", erklärt Janine Schweidler.

In einem Paket für Hunde werden demnach Trockenfutter, Nassfutter und Leckerchen für den besagten Zeitraum zusammengepackt. Entsprechend der Größe des Hundes ist das mal mehr, mal weniger. Eine Deutsche Dogge frisst nunmal etwas mehr als ein Dackel. Bei Kleintieren wird es analog gehandhabt. Und natürlich muss es weitere Regeln geben: Pro Tierart werden maximal zwei Tiere versorgt.

Derzeit ist das Team dabei, Spenden zu sammeln. Dazu gehören neben Nahrungsmitteln für die Tiere zudem Leinen, Halsbänder, Mäntelchen und dergleichen mehr. Wenn das Team vor dem Ausgabetermin das Gefühl haben sollte, dass die Vorräte nicht ausreichen, soll privat Nachschub eingekauft werden. "Der Bedarf ist definitiv da", sagt Janine Schweidler. Sie hatte sich zuletzt über zweieinhalb Jahre bei der Duisburger Tiertafel engagiert und hat gesehen, welche Not zuweilen besteht.

Regeln und Kontakt

Etwas Bürokratie ist bei der Tiertafel nicht zu vermeiden. Die Kunden müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen, um Missbrauch vorzubeugen. Ein Personalausweis muss zudem vorgelegt werden und bei Hunden ein Impfausweis. "Ein Hund kann auch gern mitgebracht werden", sagt die Initiatorin.

Eine erste Ausgabe soll am 27. Februar erfolgen. Die Moerser Tiertafel ist auch auf Facebook zu finden. Per Mail ist der Verein zu erreichen über: moerser-tiertafel@web.de