In Kamp-Lintfort beschädigen Unbekannte erneut einen Blitzer

Immer wieder sind Blitzer in den vergangenen Wochen im Kreis Wesel Ziel von Angriffen. Allein in Kamp-Lintfort hat es in kürzester Zeit zwei Vorfälle gegeben.

Kamp-Lintfort. Im Kreis Wesel gibt es vier Fälle von Blitzer-Vandalismus in weniger als vier Wochen. Der jüngste Angriff ereignete sich wieder in Kamp-Lintfort.

Erneut haben bislang unbekannte Täter einen Blitzer beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Nachricht, dass erneut ein Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt worden ist, erhielt die Polizei am Samstag gegen 9.20 Uhr. Die Beamten fuhren zur Mühlenstraße, wo die Unbekannten bei dem so genannten BoP (Blitzer ohne Personal) mit einem spitzen Gegenstand die Scheiben zerkratzt hatten, so dass sie gesprungen waren. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 /9340 entgegen.

Solche Beschädigungen sind kein Einzelfall. In Kamp-Lintfort hatte es zuletzt Mitte Juni einen Vorfall gegeben. Dabei hatte ein Unbekannter nachts eine Geschwindigkeitsmessanlage mit Anhänger des Kreises Wesel beschädigt, die zum Tatzeitpunkt auf der Saalhoffer Straße in Kamp-Lintfort abgestellt war. Der Täter hatte das Sichtfenster des Blitzers mit rosafarbenem Sprühlack besprüht.

Ähnliche Vorfälle wurden in jüngster Zeit auch aus Schermbeck und Voerde gemeldet. In Schermbeck wurde die Elektronik zerstört, in Voerde war das Glas der Linse eingeschlagen worden. In allen Fällen von Sachbeschädigung laufen die Ermittlungen der Polizei.