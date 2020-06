In Kamp-Lintfort ermittelt die Kripo nach Wohnungsbrand

Kamp-Lintfort. Am Freitagnachmittag ist in einer Wohnung in Kamp-Lintfort ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag gegen 16.40 Uhr brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung an der Straße Am Hornbusch ein Feuer aus. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Bewohner hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung auf, im Erdgeschoss befindliche Familienangehörige, eine 86-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann, konnten das Haus unverletzt verlassen, heißt es weiter.

Die alarmierte Feuerwehr löscht den Brand. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.