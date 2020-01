Kamp-Lintfort. Als in Kamp-Lintfort ein Müllbeutel in Brand gerät, will der Mieter das Feuer selbst löschen. Doch erst die Feuerwehr kann die Flammen bekämpfen.

In Kamp-Lintfort fängt ein Müllbeutel auf einem Balkon Feuer

Das ist zum Glück noch einmal gut ausgegangen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagabend ein Müllbeutel auf einem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rundstraße in Kamp-Lintfort in Brand.

Das bemerkte der Mieter der Wohnung gegen 22.10 Uhr. Der 44-jährige Mann versuchte zunächst, die Flamen auf seinem Balkon selbst zu löschen. Das gelang jedoch nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Erst die umgehend alarmierte Feuerwehr schaffte es schließlich, den Brand auf dem Balkon zu löschen. An dem Gebäude an der Rundstraße entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.