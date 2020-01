In Kamp-Lintfort fehlen Kita-Plätze – Stadt ändert Planungen

Weil in Kamp-Lintfort für das Kita-Jahr 2020/2021 knapp 60 Plätze im Ü3-Bereich fehlen, muss die Stadt ihre ursprünglichen Pläne jetzt ändern.

Dass es diesen Engpass gibt, hatte die Auswertung der Anmeldungen über das städtische Portal Kita-online ergeben. Laut einer Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses soll es in den nächsten Jahren landesweit bei den Drei- bis Sechseinhalb-Jährigen zu einem Zuwachs um acht Prozent bis zum Jahr 2024 kommen.

Ab 2025 werde die Anzahl dieser Altersgruppe dann wieder langsam zurückgehen und voraussichtlich 2034 wieder das Niveau von 2018 erreichen. Auch wenn sich laut Verwaltung landesweite Entwicklungen nicht 1:1 auf eine Kommune wie Kamp-Lintfort übertragen ließen, sei aber eindeutig festzustellen, dass sich der bisherige Trend rückläufiger Zahlen umgekehrt habe.

Auf dem ehemaligen Holstein-Gelände soll ein weiterer Kita-Neubau entstehen

Insgesamt soll es in den nächsten Jahren 19 zusätzliche Gruppen in drei neuen und zwei Bestandskitas geben. Um im laufenden Kita-Jahr die fehlenden Plätze bereitzustellen, werden die drei bereits vorhandenen Kitagruppen im Niersenbruch nach dem Auszug des sci:Kinderhauses in die neue Kita Schirrhof (geplanter Start 1.8.2020) weiterbetrieben. Die vorgesehenen Baumaßnahmen für den Um- und Ausbau der von der Lebenshilfe betriebenen neuen Kita sollen daher um ein Jahr verschoben werden.

Die auf dem Bismarckplatz geplante neue Kita (NRZ berichtete) soll schon 2021 fertiggestellt werden. Die drei städtischen Kitagruppen aus dem Niersenbruch werden dann zum Bismarckplatz umziehen. Diese Kita soll später sechs Gruppen beherbergen.

Die Kita im Niersenbruch soll in einem zweiten Bauabschnitt fünfgruppig ausgebaut werden und im Kita-Jahr 2022 oder 2023 an den Start gehen. Geplant ist außerdem, die Kita Wirbelwind II zu einer eigenständigen dreigruppigen Einrichtung auszubauen – unter anderem durch die Einbindung der Räumlichkeiten des benachbarten Wohnhauses. Das werde sich laut Verwaltung durch die dringend notwendigen anderen Maßnahmen verzögern. Ein weiterer Kita-Neubau für insgesamt sechs Gruppen soll auf dem ehemaligen Holstein-Gelände realisiert werden.