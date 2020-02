Kamp-Lintfort. An drei Standorten können sich Kamp-Lintforter Kinder in den Sommerferien austoben – je nach Vorlieben. Anmeldungen starten am heutigen Dienstag.

In Kamp-Lintfort gibt es in den Sommerferien Sport und Spaß

„Jungs geben sie einen Ball, dann sind die beschäftigt“, sagt Manfred Klessa vom Stadtsportverband – wohl wissend, dass das nicht einmal die halbe Wahrheit ist. Schließlich organisiert er seit 16 Jahren den Ferienspaß an einem der drei Stützpunkte für den Kamp-Lintforter Ferienspaß.

Nur mit Fußball bekäme er mit Sicherheit nicht immer die gut hundert Kinder ins Boot, die an der Ebertschule in den Sommerferien mit dem Schwerpunkt Sport und Bewegung bespaßt werden. Aber weil es ja noch viel mehr gibt, werden bestimmt auch in diesem Jahr mit Anmeldebeginn am heutigen Dienstag schon mal die Hälfte der Plätze für Kinder von sechs bis elf Jahren belegt sein.

Es gibt viel Spaß für relativ wenig Geld

Sind Ferienspiele vor der Haustüre noch zeitgemäß in Zeiten von Malle, Sprachferien oder Nonstop-Daddeln zu Hause? „Wir merken das an dem Zulauf, der ungebrochen ist – sowohl bei den Teilnehmern als als auch bei den freiwilligen Betreuern“, erklärt Klessa den anhaltenden Erfolg. Der übrigens in Kamp-Lintfort ausschließlich Kamp-Lintforter Kindern vorbehalten ist. „Die Stadt bezuschusst das ja in nicht unerheblichem Maße. Und das soll dann auch den Kindern der Stadt zugute kommen“, erklärt Klessa. Nur so sei auch der Teilnehmerbetrag von 45 Euro für drei Wochen Spiel, Spaß und Unterhaltung inklusive Eintrittsgeldern und Verpflegung zu erklären.

Eintritt kosten etwa die Ausflüge ins Irrland nach Kevelaer-Twisteden oder in den Duisburger Zoo, die fest zum Programm gehören. Ansonsten holt der Stadtsportverband natürlich viele Vereine mit ins Boot, damit die Kinder mehr kennenlernen, als mit dem Fuß vor einen Ball zu treten.

Da gibt es Besuche bei den Poolbillardspielern, die nach so langer Erfahrung mit den Ferienkindern nicht mal mehr Angst um ihre Spieltische haben. Die Kids können bei den Bogenschützen reinschnuppern und so im Nachgang zuweilen dem anbietenden Schützenverein St. Bernhardus Schützenbruderschaft Rossenray ein bisschen von ihren Nachwuchssorgen nehmen.

In Kamp-Lintfort gibt’s noch mehr Ferienspaß

Kegeln ist beileibe nichts für Kneipengänger, wenn man es denn ernsthaft betreibt. Das können Ferienspaß-Kinder etwa bei den Sportkeglern lernen. Natürlich gibt es Angebote für viele andere Sportarten wie Tanz oder Tischtennis. Basteln und Schwimmbadbesuche haben ebenfalls ihren Platz im Programm. Oder eben das ganz normale, aber deshalb nicht weniger spaßige Kettcar-Rennen auf dem Schulhof.

Ein anderer Ferienspaß-Stützpunkt für 70 Kinder wird getragen von der KOT Gestfeld auf dem Gelände an der Rundstraße. Hier geht es schwerpunktmäßig um Kreativität und Fantasie neben Filmnachmittagen und zahlreichen Ausflügen in die Umgebung.

Der Ferienspaß der evangelischen Kirchengemeinde findet in der Grundschule am Niersenberg, Fasanenstraße 3, statt. Hier wird 60 Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Dazu gehören ebenfalls zahlreiche Ausflüge, Filmnachmittage oder Angebote für das gemeinsame Backen. Das Außengelände bietet Platz für Bewegung.

<< Anmeldungen >>

Ferienspiele an der Ebertschule: Dienstag, 4. Februar, ab 19 Uhr in der Mensa der Ebertschule (auf dem Schulhof), Auguststraße 109. Kontakt: Manfred Klessa, 02842/80451.

Ferienspiele im Gestfeld: Anmeldungen am Dienstag, 4. Februar, ab 19 Uhr in der „Kleinen Offenen Tür“, Rundstraße 114, 02842 / 80916.

Ferienspiele der evangelischen Kirchengemeinde in der Grundschule am Niersenberg: Anmeldung am Dienstag, 4. Februar, ab 19 Uhr im evangelischen Paul-Gerhardt-Gemeindehaus, Fasanenstraße 10. Betreuung gegen Entgelt ist auch ab acht Uhr möglich. Kontakt: Claudia Steger - 02843/1321 oder steger@kirche-lintfort.de.

Der Ferienspaß geht vom 29. Juni bis 17. Juli, jeweils montags bis freitags, 10 bis 17 Uhr.