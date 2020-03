In Kamp-Lintfort verrät Andreas Englisch Geheimnisse Roms

Kamp-Lintfort. Der Vatikanexperte liest im April in St. Josef in Kamp-Lintfort aus seinem Buch und spricht über einen vielleicht gar nicht existierenden Gott.

Es ist noch eine Weile hin, aber die Erfahrung lehrt: Karten für Abende mit dem populären Vatikanexperten Andreas Englisch sind schnell ausverkauft. Diesmal plant die Kirchengemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort auch gleich mit der Josefkirche als Veranstaltungsort, nachdem sich das Josef-Jeurgens-Haus vor drei Jahren schnell als zu klein erwiesen hat.

Es werden also 500 Karten zu verkaufen sein, wenn Englisch am Donnerstag, 23. April, über „Mein Rom – die Geheimnisse der ewigen Stadt“ spricht. Das Buch des Journalisten ist zwar schon zwei Jahre alt, doch verspricht es Überraschungen. So geht es laut Klappentext auf den Spuren von Gladiatoren in ihre Trainingsarena, um geniale Künstler in den Vatikanischen Museen, es wird erzählt von raffgierigen und weisen Päpsten, von verborgenen etruskischen Fresken, Gewinnern und Verlierern der Stadtgeschichte und vom seltsamen Humor eines vielleicht gar nicht existierenden Gottes.