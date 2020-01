Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt beim Neujahrsempfang. Heute Abend will die SPD in Kamp-Lintfort ihren Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September wählen. Tritt Landscheidt erneut an?

In Kamp-Lintfort wählt die SPD den Bürgermeisterkandidaten

Am Donnerstagabend wählt die SPD in Kamp-Lintfort ihren Bürgermeisterkandidaten. Der Termin wird mit Spannung erwartet, weil sich die Frage stellt: Tritt Amtsinhaber Prof. Dr. Christoph Landscheidt erneut an? Die Kommunalwahlen, bei denen auch die Bürgermeisterwahlen stattfinden, sind am 13. September dieses Jahres.

Landscheidt war im vergangenen Jahr ins Visier von Rechten geraten. Um sich in Notsituationen selbst verteidigen zu können, hat er einen Waffenschein beantragt. Deshalb hatte eine rechtsextreme Partei vergangenes Wochenende zu einer Kundgebung in Kamp-Lintfort aufgerufen. Dagegen regte sich Protest, rund 700 Menschen kamen am Samstag auf den Prinzenplatz, viele von ihnen zeigten sich solidarisch mit Landscheidt.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Landscheidt Personenschutz erhält. Er ist seit 1999 Bürgermeister in Kamp-Lintfort.