Das ist mal ‘ne Nachricht für Schüler: Sitzenbleiben ausdrücklich erlaubt! Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge Acht und Neun der Europaschule so eifrig zu Werke gingen, als es hieß, 25 hölzerne Gartenbänke bunt anzumalen. Aber im Ernst: Das Ergebnis ist toll. Die Bänke hat der Supermarkt Real gespendet auf Bitten Bettina Reiners, Geschäftsführerin

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

der Werbegemeinschaft Kamp-Lintforts. „Das ging sehr unbürokratisch“, freut sich Reiner. Eigentlich ist die Spendenbereitschaft erstaunlich angesichts der aktuellen Lage bei Real. Aber von dort hieß es am Freitag bei der Vorstellung der Bänke trotzig: „Gerade deswegen.“

Abends müssen die Bänke rein

Nicht von allen fühlte sich Bettina Reiner immer ernst genommen mit ihrer Idee, zur Landesgartenschau auf der Fußgängerzone solche Bänke aufstellen zu lassen, „damit die Leute es gemütlich haben, bleiben und auch wiederkommen“, hofft die Chefin der Werbegemeinschaft. Nun ja, die Besucher haben es gemütlich. Die Einzelhändler, die sich die schmucken Teile vor die Türe stellen wollen, haben es etwas beschwerlicher. Denn Real ließ sich nicht lumpen: Statt kleiner Friesen-Bänkchen ließ die Kette massive, 40 Kilo schwere 3-Sitzer springen. Da braucht es abends beim Reintragen schon zwei, die anpacken können.

Auch die Beteiligten an der Europaschule mussten erst mal schlucken, als die ersten, eindrücklich schweren Pakete geliefert wurden. „Aber das Zusammenbauen ging leichter als gedacht“, sagt Simone Floss. Und alles andere auch. „Anfangs waren die Schüler noch ein bisschen bange vor ihrer Aufgabe“, erklären die

Ganz schon bunt geht es in der Europaschule zu. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Kunstlehrerinnen Hanna Pannebecker und Anne Deimel. Doch bald malten sie frei und hochkonzentriert drauf los: Ja, Blumen, ganz viele, in allen möglichen Größen und Formen, aber auch Elefanten im Weltall, Regenbogen, Tintenfische, Schmetterlinge, Herzchen, dicke, bunte Punkte, eine Bank mit Sternchen lädt zur blauen Stunde und ausgerechnet die Jungs trugen das Modell in Rosa bei. Macht alles in allem: ganz schön bunt hier. Schließlich gab es nur minimale Vorgaben: Es muss zur Laga passen und kein Text. Na gut, das eine „I love Kamp-Lintfort“ ließen die Pädagoginnen dann doch gerne durchgehen. Am Ende: Jede Bank ist anders, jede Bank ist schön. Blöd nur, dass die Unikate nicht an der Schule bleiben. Dafür dürfen sich die Künstler jeweils auf der Rückseite mit ihrem Namen verewigen. Immerhin. Und für vorne spendet der Supermarkt noch Metallplättchen, von wegen „Sitzenbleiben erlaubt“.

Im Herbst werden die Kamp-Lintforter Schmuckstücke versteigert

Bisher weiß Bettina Reiner von „zwei, drei“ Kaufleuten, die Interesse an der werbewirksamen Sitzgelegenheit haben. Andere, so sagt sie, hadern zuweilen noch: „Das soll ich vor mein Schaufenster stellen?“ Auch die Stadt sei nicht von vorneherein begeistert gewesen von der Möblierung der Fußgängerzone – aus Sicherheitsgründen. Das sei aber nun aus dem Weg geräumt. Haben die Bänke ein Leben nach der Landesgartenschau? „Die könnten wir beim Herbstfest versteigern“, überlegt Bettina Reiner. Da dürften einige begeisterte Sitzenbleiber an den Start gehen.

Bei Interesse melden sich Einzelhändler bei Bettina Reiner, 02842/1523 oder klwerbegemeinschaft@onlinehome.de