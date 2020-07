In Moers beschädigen Unbekannte ein geparktes Auto schwer

Moers. Der Fahrer war nur kurz zu Fuß unterwegs, doch als er zurückkam, war das Auto schwer beschädigt. Die Polizei konnte einen Hinweis sicherstellen.

Nur einer Viertelstunde war der Fahrer eines VW Golf am Montag in Moers zu Fuß unterwegs, nachdem er den Wagen in einer Parkbucht am Länglingsweg abgestellt hatte. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, war der Wagen jedoch rechts auf einer Länge von fast drei Metern schwer beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall durchaus geräuschvoll gewesen ist. Am Radkasten hinten rechts konnte zudem blaue Farbe gesichert werden. Jetzt werden Zeugen gesucht: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.