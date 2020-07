Im Bethanien-Krankenhaus starten die Eltern-Abende am 16. Juli. Das Team der Geburtshilfe freut sich auf werdende Eltern.

Geburt In Moers bietet das Bethanien wieder ein Stück Normalität

Moers. Die Geburtshilfe im Bethanien-Krankenhaus startet mit Eltern-Infoabenden. Trotz aller Hygienemaßnahmen bleibt ein wichtiger Aspekt digital.

Die Geburtshilfe im Krankenhaus Bethanien in Moers lädt am 16. Juli werdende Eltern erstmals wieder wieder zum Eltern-Infoabend ein.

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wie Mund-Nasenschutz und unter Beachtung der Abstandsregel wird die Geburtshilfe künftig zwei Mal im Monat jeweils um 19 Uhr einen Eltern-Infoabend veranstalten, teilt das Krankenhaus am Dienstag mit.

Das Besuchsverbot besteht weiter

Der Abend findet wegen des weiterhin geltenden Besuchsverbots nicht im Krankenhaus, sondern im Nachbargebäude in der Bethanien Akademie statt (Haus R). Teilnehmen können maximal zwölf Paare.

Das Krankenhaus möchte beim Eltern-Infoabend werdende Eltern rund um die Geburtshilfe im Bethanien informieren. Allerdings kann laut Mitteilung auf Grund der Corona-Pandemie keine Führung durch die Kreißsäle angeboten werden. In der Akademie werden jedoch kurze Vorträge vom Chefarzt der Gynäkologie, Dr. Peter Tönnies, vom Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Michael Wallot, sowie von der Leitenden Hebamme Ursula Kamp auf dem Programm stehen.

Zeit für persönliche Fragen

Auch für persönliche Fragen wird es ausreichend Gelegenheit geben. Das Team der Geburtshilfe freut sich laut Mitteilung, nach der Corona-Pause werdende Eltern aus Moers und Umgebung wieder persönlich kennenlernen zu dürfen. In Ergänzung dazu könnten Interessierte jederzeit im Internet auf dem Youtube-Kanal „Krankenhaus Bethanien Moers“ eine digitale Kreißsaalführung mit dem Team der Geburtshilfe erleben.

In einem anderen Video beantwortet der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Peter Tönnies, die wichtigsten Fragen zur Entbindung in Zeiten von Corona.

Die nächsten Infoabende für werdende Eltern finden am 16. Juli sowie am 6. und 13. August in der Bethanien Akademie Moers neben dem Krankenhaus statt.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei der Elternschule unter der Telefonnummer 02841 / 2002670 erforderlich.