Unfall in Moers In Moers fährt ein Autofahrer auf einen geparkten Laster auf

Moers Der 70-Jährige war am frühen Sonntagmorgen in Moers unterwegs. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht, die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Moers auf der Franz-Haniel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache

fuhr ein 70-jähriger Moerser gegen 3.10 Uhr mit einem Auto auf einen geparkten Laster auf.

Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Sonntag. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus nach Moers. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 / 1710.