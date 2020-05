In Moers gibt es neue Filmhighlights im Enni-Autokino

Autokino in Moers: Jetzt gibt es neue Filmhighlights.

Moers. Der Kinopartner Atlantic Kino in Moers liefert die Filmlizenzen. Bisher ist die Nachfrage groß – und passende Kino-Nahrung ist auch nicht weit.

Für Autokino-Fans hat das MoersMarketing jetzt gleich drei neue Filmhighlights im Angebot.

Mit „Die Känguru-Chroniken“ und „Enkel für Anfänger“ kommen zwei deutsche Erfolgsproduktionen auf die LED-Wand. Mit dem dritten neuen Filmangebot „La La Land“ hat es zudem noch eine Hollywood-Produktion ins Programm geschafft, die mit zahlreichen Oscars ausgezeichnet wurde.

„Wir freuen uns, dass wir die Lizenzen für die Filme über unseren Kinopartner Atlantic Kino in Moers erhalten haben und so das Programm noch einmal optimal ergänzen konnten“, so Stephanie Paaßen vom MoersMarketing.

Bis zum 7. Juni bietet das Enni-Autokino noch täglichen (samstags und sonntags zwei Vorstellungen) Filmspaß für die ganze Familie an. Die Enni Park Lounge in unmittelbarer Nähe versorgt die großen und kleinen Autokinogäste mit Eis, Nachos und frischem Popcorn.

Rückblickend zieht Michael Birr, Geschäftsführer des Moerser Stadtmarketings, nach einer Woche täglichen Filmangebotes auf dem Parkplatz vor dem Enni-Sportpark in Rheinkamp ein positives Fazit.

Alles Infos / Ticketverkauf zum Autokino unter: www.enni-autokino.de