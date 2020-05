Moers. In Moers haben Unbekannte eine Kleingartenanlage heimgesucht und mindestens eine Laube aufgebrochen, weitere Fälle sind nicht auszuschließen.

Unbekannte Diebe waren in einer Kleingartenanlage aktiv: In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch 13 Uhr, suchten Unbekannte eine Kleingartenanlage an der Straße Am Schürmannshütt heim. Sie durchtrennten zunächst den Zaun und brachen anschließend mindestens eine Gartenlaube auf. Hieraus entwendeten sie Werkzeuge und verschwanden anschließend unerkannt.

Da nicht auszuschließen ist, dass die Täter in weitere Lauben eingebrochen sind, bittet die Polizei in Moers weitere Geschädigte sich zu melden.

Darüber hinaus werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter 02841/171-0.