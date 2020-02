Auf den Straßen in Moers gab es zwei Diebstähle in fünf Tagen (Symbolfoto).

Kriminalität In Moers klauen dreiste Diebe ein Auto und einen Wohnwagen

Moers. Zwei Diebstähle in fünf Tagen auf Moerser Straßen. Erst trifft es einen Autobesitzer, dann kommt ein Wohnwagen weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zweimal in nur fünf Tagen schlugen Diebe auf den Straßen von Moers zu. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9.20 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Mazda CX 5, der an der Donaustraße parkte. Der Wagen hat das Kennzeichen MO – SM 311.

Zwischen Rosenmontag, 15 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, wurde dann ein weißer Wohnwagen der Marke Hobby, Typ 560 LU geklaut. Das Fahrzeug parkte an der Geldernschen Straße und hat das Kennzeichen MO – JS 1706. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.