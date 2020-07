In Moers muss die Kindertafel wegen Corona Pause machen

Die mobile Kindertafel des Vereins Klartext für Kinder (Archivfoto) hat vor den großen Ferien in der Mattheck Station gemacht – um deutlich zu machen: Wir kommen wieder.

Moers. Der Verein Klartext für Kinder hilft bedürftigen Kindern. Die Pandemie schränkt die Arbeit ein, doch es gibt Lichtblicke – wie die Soforthilfe.

Die Corona-Pandemie macht auch dem Verein Klartext für Kinder in Moers und Umgebung zu schaffen. Der Spagat zwischen dem Schutz von Ehrenamtlern und Kindern auf der einen Seite und dem Kampf gegen Kinderarmut hinter verschlossenen Türen auf der anderen, bleibe eine große Herausforderung, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“ macht kleine Schritte für kleine Leute. Dazu gehört, dass sich das Team der Kindertafel mit dem großen, bunten Bus, der für so viele Kinder ein Hort der Sicherheit und Geborgenheit geworden ist, vor den großen Ferien nochmal in der Mattheck sehen ließ. Um deutlich – natürlich mit dem gebotenen Abstand - zu machen: Wir kommen wieder.

„Es war toll, die Kinder haben sich sehr gefreut“, berichtet Ingrid Hoffmann, 2. Vorsitzende des Vereins. Die Essensausgabe aus dem Bus pausiert schon seit Monaten, wann der Betrieb in Moers und Kamp-Lintfort wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar. „Frühestens zu Beginn des neuen Schuljahres“, sagt Geschäftsführer Michael Paßon. „Wir müssen die Lage sondieren, dürfen und werden kein Risiko eingehen.“

Ein zarter Re-Start war zuletzt die Ausgabe von Frühstückspaketen an der Schule in Kamp-Lintfort. „Es ist mühsam, aber wir sind unterwegs“, erklärt die Vorsitzende Maria Welling. „Die Antragsgruppe ist arbeitsfähig, die Anzahl der Anträge auf Soforthilfe ist zwar noch überschaubar, aber wir merken, dass auch unsere Kooperationspartner in der Jugend- und Familienhilfe wieder näher dran sein können.

Nähe ist das, was vielen Kindern und Jugendlichen in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn neben der materiellen Armut zusätzlich fehlt. Gewährleisten kann Klartext derzeit vor allem die Soforthilfe für bedürftige Kinder. Daher der Appell an alle Kooperationspartner: „Stellen Sie einfach weiterhin Ihre Anträge. Wir sind da.“

Kontakt: Klartext für Kinder e.V., Postfach 1467, 47404 Moers; E-Mail: info@klartext-fuer-kinder.de; Telefon: 0157 / 87996250.