In Moers setzt sich Gisela Meißner für Behinderte ein

Fast hätte der stellvertretende Landrat die Blumen vergessen. Doch dann griff er fürs Foto doch noch beherzt zu dem Strauß, der für Gisela Meißner bereitstand. Noch ganz frisch prangte das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik an ihrer Bluse. Und die Ausgezeichnete freute sich sichtlich über die Ehrung im Rittersaal des Moerser Schlosses.

Seit Jahrzehnten setze die bescheidene Gisela Meißner sich für die Belange von Behinderten und ihren Angehörigen ein, sagte der stellvertretende Landrat Heinrich Friedrich Heselmann (SPD) in der Laudatio. Bürgermeister Christoph Fleischhauer nannte sie eine der stillen aber um so wichtigeren Helfer, denen die Gesellschaft großen Dank schulde.

In einem Verein ist Gisela Meißner bis heute Mitglied

Gerade erst konnte die Moerserin ihren 75. Geburtstag feiern. Sie sei auch durch ihren mehrfach behinderten Sohn Georg (52) auf die Behindertenhilfe gestoßen. „Damals gab es für Behinderte kaum Angebote oder private Hilfe“, berichtet sie rückblickend. Dann gründete sich der Verein Lebenshilfe, in dem sie bis heute Mitglied ist. Doch auch sie selbst gründete einen Selbsthilfeverein, den Verein für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte. Obwohl sich dieser Verein 2017 auflöste, treffe man sich bis heute alle vier Wochen in der recht aktiven Müttergruppe. Die Kegelgruppe für Behinderte komme ebenfalls immer noch regelmäßig zusammen, schildert die Ordensträgerin. Viele Jahre sei sie auch Vorsitzende dieses Vereins gewesen.

Der Vorschlag für die Ehrung kommt von einem Politiker

Dabei half sie, so der Landrat, überall in den Familien mit Rat und Tat, vermittelte Therapie, Förderung, Integration und anderes. „Und sie fuhr, nach eigenem Bekunden, abends auch schon ‘mal bei jemand vorbei, wenn der sich am Telefon nicht meldete, und sah nach dem Rechten“, berichtete Heselmann weiter.

Vorgeschlagen hatte die bescheidene Frau der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim (SPD). Auch er war bei der Verleihung im Rittersaal dabei: „Ich hatte Kontakt zu dem Verein. Und ich wurde über Klaus Bender auf Gisela Meißner aufmerksam gemacht. So viel Engagement hat mich sehr beeindruckt“, schildert der Landespolitiker.

Sohn Georg Meißner lebt heute im Kardinal-von-Galen-Haus der Caritas im betreuten Wohnen und ist in den Wohn- und Werkstätten untergebracht. „Er fühlt sich dort wirklich wohl“, freut sich Gisela Meißner über die gute Unterbringung. Vor allem das Wohnhaus nehme den Eltern eine große Sorge ab: „Viele Eltern wussten früher nicht, was nach ihrem Tod aus ihren behinderten Kindern werden sollte“, weiß die Geehrte. Bei den Wohn- und Werkstätten engagiert sich Gisela Meißner zudem in der Angehörigenvertretung, um Anregungen und Rat zu vermitteln.