Moers. Umbruch in der katholischen Kirche: Das Thema spielt in diesem Advent eine Rolle in St. Martinus Moers. Ein zentrales Symbol steht im Zentrum.

In Moers spricht eine Gemeinde über die etwas andere Krippe

In der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Moers läuft das mit der Krippe in diesem Jahr etwas anders. Statt mit Caspar, Melchior und Balthasar ist der symbolträchtige Stall zu Bethlehem mit höchst aktuellen Themen bestückt. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um den Umbruch in der Kirche.

Am 1. Advent gab es ein ungewohntes Bild in St. Martinus im Moerser Stadtteil Repelen, wie Andrea Dieren berichtet: „Statt der gewohnten Krippenlandschaft war lediglich der Schriftzug Advent im Umbruch zu lesen.“ Das war ein erster Hinweis auf Themen, die an den folgenden Adventssonntagen im Gottesdienst eine Rolle spielten. „Es geht einfach darum, dass die schönen, niedlichen Krippenlandschaften einfach nicht mehr passen. Die Bilder sind nicht zeitgemäß“, sagt Dieren auf NRZ-Anfrage.

Als der Pfarrer die Themen in seiner Predigt nennt, geht ein Raunen durch die Kirche

Seit vielen Jahren hat sie die Krippe in St. Martinus gestaltet, und natürlich hat das klassische Krippenpersonal in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt – auch wenn, wie Dieren sagt, die Krippe so, wie wir sie kennen, keine biblische Grundlage habe. In diesem Jahr ist jedoch alles anders, wie die Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste in der Adventszeit erfahren haben.

Dieren: „Unter den Schlagworten synodaler Weg, sexueller Missbrauch, Korruption im Vatikan und Maria 2.0 fand am zweiten Adventssonntag im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes die Auseinandersetzung zur Kirche im Umbruch statt.“ Am 3. Adventssonntag sollte der Mensch im Umbruch im Mittelpunkt stehen. Dazu war die Krippe in St. Martinus mit weiteren Thementafeln ausgestattet: Keine Zeit für die Seele, andere Familienformen, neue Lebensformen, Mut zur Offenheit und digitale Leichtgläubigkeit standen auf dem Programm.

Wie Dieren im NRZ-Gespräch mitteilt, hat Pfarrer Heinrich Bösing die Umbruch-Themen in seiner Predigt angesprochen: „Es gab einen Raunen in der Kirche.“ Auch am kommenden Sonntag, 4. Advent, wird die Aktion fortgesetzt. Dann steht der Gottesdienst unter der Überschrift: „Gott im Umbruch?“

Die Aktion in St. Martinus fällt in eine Zeit, in der katholischen Christen in Moers direkt mit den aktuellen Themen konfrontiert werden. Vor einigen Wochen teilte das Bistum Münster mit, dass Mitte der 1980er Jahre ein Aushilfspfarrer im Moerser Stadtteil Asberg tätig war, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Ebenfalls in Asberg gibt es Unterstützung für die kirchenkritische Bewegung Maria 2.0.