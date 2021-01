In Moers starten die Arbeiten zum Volkspark Neu_Meerbeck

So wie auf dieser Grafik könnte es in absehbarer Zeit in Meerbeck aussehen.

Moers Im Moerser Stadtteil Meerbeck startet am Montag ein großes Projekt zur Stadtentwicklung. Die Arbeiten beginnen am Rheinpreußenstadion.

Mit dem Bau von Pavillons beginnen in Moers die ersten Arbeiten für den neuen Volkspark Neu_Meerbeck am Barbaraplatz. Sie stehen im zukünftigen Promenadenring. Am Montag, 25. Januar, geht es am Rheinpreußenstadion los, wie die Stadt jetzt mitteilt.

Ein Pavillon beinhaltet einen Kiosk, Toiletten und einen Aufenthaltsraum für die Mitglieder des MSV Moers. Der zweite dient dem Verein als Lagerfläche. Der Bau wird gefördert mit Geldern aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Der Rückbau der vorhandenen Sportanlage soll Mitte Februar starten.

Sie wird komplett abgerissen und der Oberboden abgetragen. Im Anschluss erfolgt im Frühsommer 2021 der Bau des neuen Aktivparks, unter anderem mit zwei Kunstrasenplätzen, Kleinspielfeld und Trendsportanlagen. Auf dem Promenadenring wird es zum Beispiel einen Spielplatz, eine Boule-Anlage und öffentliche Toiletten geben.