In Moers stehlen Unbekannte neun Elektromotoren

In Moers sucht die Polizei Zeugen eines Diebstahls an der Römerstraße.

Kriminalität in Moers

Moers Bislang unbekannte Einbrecher waren am Wochenende in Moers unterwegs. Sie suchten ein Vereinsgelände an der Römerstraße heim.

In Moers haben bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende Elektromotoren gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen de Diebstahls.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, hat sich der Diebstahl zwischen Freitag, 12 und Sonntag, 13 Uhr auf dem Gelände eines Angelvereins an der Römerstraße in Moers ereignet. Dabei haben die Täter einen Container aufgebrochen und daraus neun Elektromotoren für Boote gestohlen.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.