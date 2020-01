Moers. Am Mittwoch entscheidet sich, wen die SPD Moers in das Rennen ums Bürgermeisteramt schickt. Die Kandidaten könnten kaum unterschiedlicher sein.

In Moers wählt die SPD ihren Bürgermeisterkandidaten

Am Mittwochabend entscheidet sich, wen die SPD in Moers in das Rennen ums Bürgermeisteramt schickt. Zur Wahl stehen Michael Pela (30) und Ibrahim Yetim (54).

Eigentlich war diese „Stichwahl“ gar nicht vorgesehen. Ende November vergangenen Jahres gab es schon einmal eine Vertreterversammlung des Stadtverbandes. Zu dem Zeitpunkt hatte sich eine Findungskommission bereits für den Landtagsabgeordneten, stellvertretenden Bürgermeister und Co-Vorsitzenden des Ortsvereins Moers, Ibrahim Yetim, ausgesprochen – und damit gegen den Juristen Michael Pela.

Ähnliche Themen bei beiden Kandidaten

Pela, seit Ende 2019 Mitglied im Rat der Stadt Moers, hatte im Sommer 2019 überraschend sein Interesse an einer Kandidatur bekundet, worauf der damalige Kandidat Detlef Raabe verzichtete. Pela gehörte, wie der gelernte Bergmechaniker und studierte Kommunikationswissenschaftler Yetim, zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die die Findungskommission gehört hatte.

Nach dem Gespräch habe zwischen der Kommission und ihm jedoch lange Funkstille geherrscht, die versprochene Rückmeldung sei spät gekommen, sagte Pela am Dienstag. Er sei „generell unzufrieden damit, wie es in der SPD zu großen Entscheidungen kommt“. So hielt er in der Versammlung Ende November einfach an seiner Kandidatur fest. Am Mittwochabend geht die Kandidatenkür also in die Verlängerung. Die Vertreterversammlung des SPD-Stadtverbandes beginnt am 8. Januar, 17.30 Uhr im Haus Engeln, Römerstraße 348.

Auf diese Themen setzen die Kandidaten der SPD

Inhaltlich setzen beide Kandidaten auf durchaus ähnliche Themen. Yetim stellte im November zum Beispiel die Mobilität, Sicherheit und Stadtentwicklung an den Beginn seiner Rede. Für Pela stehen neben der Mobilität die Finanzen und das Gewerbe im Fokus.