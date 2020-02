In Moers will ein Arzt Stress per App deinstallieren

Am Montag, 10. Februar, 19 Uhr geht es im Autohaus Nühlen in Moers um das Thema Stress. Zwei Mediziner berichten, wie ein überlastete Psyche unseren Alltag dominieren kann, welche Folgen das für unsere Gesundheit hat und welche Hilfen digitale Technik heute bieten kann. Damit wird die Reihe Herzensangelegenheit fortgesetzt.

Mit der Herzensangelegenheit setzen sich Dr. Hans Nühlen und Professor Stefan Möhlenkamp (Bethanien-Krankenhaus) seit 2012 für den Kampf gegen den plötzlichen Herztod ein. Auslöser war das Schicksal eines Mannes, der in einem Café am Altmarkt an einem Herzinfarkt starb. Weil in solchen Situationen schnelle Hilfe notwendig ist, gibt es bei den Herzensangelegenheiten nicht nur interessante Fachvorträge, sondern auch praktische Tipps und Übungen zur Reanimation mit ausgebildeten Praxisanleitern. Wer möchte, kann sich dazu einen Rettungswagen von innen ansehen.

Im Mittelpunkt steht an dem Abend das Thema Stress. „Eigentlich ist Stress erst einmal nichts Schlechtes. Erst wenn er zu lange anhält und kein Ausgleich erfolgt, kann es zu gesundheitlichen Folgen kommen. Der Körper wird dann zum Ventil, das Herz ist sein Zielorgan“, sagt Stefan Möhlenkamp. Für ihn spielt der Einsatz digitaler Technik eine immer wichtigere Rolle. Deshalb hat er für diese Herzensangelegenheit auch den Untertitel „Stress wird deinstalliert“ gewählt und zeigt, wie Apps dabei helfen können.

Das Thema greift auch Dr. Felix Nensa, Oberarzt an der Universitätsklinik Essen, bei den Herzensangelegenheiten auf. Nensa war in Essen maßgeblich am Aufbau des Instituts für Künstliche Intelligenz beteiligt und arbeitete neben dem Studium als Softwareentwickler für große Firmen. Sein Thema am kommenden Montag lautet „Digitale Gesundheit in den 2020ern“.

Die Herzensangelegenheit gibt es alle zwei Jahre im Autohaus Nühlen. Themen waren bisher „Risikofaktoren“, „Plötzlicher Herztod“, „Sport“ und Ernährung“. Von der Veranstaltung 2014 hat Jeannette von der Leyen profitiert. Die Neukirchen-Vluynerin konnte zwei Jahre später bei einem ernsten Zwischenfall wertvolle Hilfe leisten, weil sie Herzdruckmassage und Geräteeinsatz trainiert hatte. Dr. Hans Nühlen: „Mindestens ein Leben wurde durch unsere Veranstaltungsreihe nachweislich schon gerettet.“

