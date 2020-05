In Moers haben Zeugen am Dienstagabend einen Exhibitionisten beobachtet (Symbolbild).

Exhibitionist In Moers zeigt sich ein Exhibitionist auf einem Spielplatz

Moers. Am Dienstagabend hat es in Moers einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann zeigte sich in schamverletzender Weise – und flüchtete anschließend.

Mehrere Zeugen haben am Dienstagabend einen Exhibitionisten in Moers gesehen. Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der Mann zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Spielplatz nahe der Einmündung Homberger Straße / Grüner Weg in schamverletzender Weise.

Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad über die Homberger Straße in Richtung Scherpenberg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, 30 – 40 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, Vollbart, Army-Jacke, schwarze Hose; war mit einem schwarz/weißen Fahrrad mit weißer Tasche unterwegs. Hinweise: 02841 / 1710.