In die Pestalozzi-Grundschule in Neukirchen-Vluyn ist am Wochenende eingebrochen worden.

Kriminalität In Neukirchen-Vluyn brechen Diebe in eine Grundschule ein

Neukirchen-Vluyn. Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende die Pestalozzi-Grundschule in Neukirchen-Vluyn heimgesucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, hat es am vergangenen Wochenende einen Einbruch in eine Schule am Waldmannsweg in Neukirchen-Vluyn gegeben. Dort liegt die Pestalozzi-Gemeinschaftsgrundschule.

Laut Polizei brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 6.35 Uhr, in das Schulgebäude ein. Sie öffneten gewaltsam die Türen zu drei Büros, wurden aber offenbar nicht fündig. Es wurde nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter 02845 / 30920, entgegen.