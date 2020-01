Der Mülltonnen-Tausch in Neukirchen-Vluyn soll abgeschlossen werden. (Symbolbild)

Müllabfuhr In Neukirchen-Vluyn fehlen beim Austausch noch Mülltonnen

Neukirchen-Vluyn. Zum Jahresbeginn ist in Neukirchen-Vluyn das Müllabfuhrsystem umgestellt worden. Tonnen sollten ausgetauscht werden. Allerdings wohl nicht alle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Neukirchen-Vluyn fehlen beim Austausch noch Mülltonnen

Umstellung des Müllabfuhrsystems: Nachdem es Irritationen um den Austausch von Mülltonnen gegeben hat, schiebt die Stadt noch einmal eine Erklärung nach. Künftig werden diese Tonnen wahlweise zwei- oder vier-wöchentlich geleert. Sofern der Abfuhrrhythmus geändert wurde, ist eine neue Tonne mit rotem Deckel für die zweiwöchentlichen Leerungen ausgeliefert worden, heißt es.

Wurde eine größere oder eine kleinere Restmülltonne gewählt, dann wurde diese ebenfalls ausgeliefert. Alle neuen Behälter sind seit dem 1. Januar in Benutzung. Die Stadtverwaltung hat Ende 2019 über den Tausch dieser Tonnen informiert.

Derzeit werden die überzähligen Restmüllgefäße revierweise eingesammelt, in der vergangenen Woche in den Abfuhrrevieren 1 und 2. „Allerdings standen nicht alle überzähligen Behälter an der Straße“, schreibt die Stadt.

Die Stadtverwaltung bittet die Eigentümer bzw. Mieter aus diesen Revieren, die noch die alten Tonnen zuhause haben, schnellstmöglich um telefonische Information. Es werde dann direkt ein Abholtermin benannt. In der laufenden Woche ist die Firma Schönmackers in den Revieren 6-7 unterwegs. Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn und Region finden Sie hier

Alle Behälter sollten ab Montag, 13. Januar, an der Straße stehen. Sollten die Behälter bis Freitag, 17. Januar, nicht abgeholt worden sein, bittet die Stadtverwaltung auch hier um Information.

Weitere Abholungen erfolgen in den restlichen Revieren: Revier 3-5 ab Montag, 20. Januar. Revier 8-10 ab Montag, 27. Januar. Die Tonnen sollten ab 6 Uhr an der Straße stehen. Eine Terminabsprache zur Abholung überzähliger Tonnen ist möglich beim Abfallteam der Stadt unter 02845/ 391-195, 391-144 oder 391-255.