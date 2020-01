In Neukirchen-Vluyn gibt es bald Fahrten mit der Rikscha

Es gibt bald ein neues Angebot für Seniorinnen und Senioren. Voraussichtlich ab März sollen sie und andere mobilitätseingeschränkte Personen die Möglichkeit bekommen, mit einer Rikscha durch die Stadt gefahren zu werden. „Radeln ohne Alter“ heißt das Vorhaben, das als Baustein in ein Gesamtprojekt zum Thema Wohnen und Leben im Alter in der Stadt eingebettet ist.

Kooperationspartner für die Stadt ist in diesem Fall die Tuwas Genossenschaft, für die Wilhelm Ehrmann das Projekt koordiniert. „Es geht um die Teilhabe älterer Menschen“, erklärt er. Die Rikscha ist bestellt und soll in der näheren Zukunft ausgeliefert werden.

Die Sitzfläche mit ihren rund 94 Zentimetern in der Breite bietet Platz für zwei Personen. Eine Hartplastikplatte, die während der Fahrt als Boden dient, kann vor dem Radel-Start herausgenommen werden, was den Einstieg ungemein erleichtert. Der Sitz lässt sich hochklappen, darunter ist Platz für eine warme Decke oder ähnliches. Bei schlechtem Wetter lässt sich ein schützendes Dach aufklappen.

Das Fahrrad selbst verfügt über einen Elektromotor. Das erlaubt auch Pilotinnen und Piloten mit weniger Kraft, die Rikscha zu bedienen. Immerhin befindet sich im Front des Fahrzeugs mehr als nur ein kleines Lenkerkörbchen für Dinge von einem schnellen Einkauf.

Radeln ohne Alter ist ein Projekt, das weltweit mittlerweile an 1200 Standorten angeboten wird, erklärt Wilhelm Ehrmann. Die Idee dahinter beinhaltet weit mehr als „nur“ eine Fahrt von A nach B. Es geht um das soziale Miteinander. Die Pilotinnen und Piloten, wie die Fahrer genannt werden, sollen mit ihren Passagieren ins Gespräch kommen.

„Es geht auch um den Wind in den Haaren“, sagt Ehrmann. Und darum, dass mobilitätseingeschränkte Menschen das Gefühl von Luft und Weite bekommen – eben wie auf einem Fahrrad. Sie sollen wieder die Möglichkeit bekommen, einen Ausflug durch ihren Ortsteil zu machen. Oder das Grab des Ehepartners zu besuchen, wie Wilhelm Ehrmann aus einem Gespräch in einer Senioreneinrichtung sagt.

Er hat bereits Kontakt zu den Einrichtungen in Neukirchen-Vluyn aufgenommen. Das Angebot soll sich aber auch an Menschen richten, die noch zu Hause leben und gern einen Ausflug per Rikscha unternehmen würden. Ganz wesentlich sei es, „die Leute in ihren Quartieren“ abzuholen, sagt der Koordinator.

Die grundsätzliche Idee kommt aus Dänemark, dort ist ein erstes Projekt 2012 gestartet, heißt es. Die Rikscha, die in der Stadt im Einsatz sein soll, stammt von einem dänischen Hersteller. „Dankenswerterweise wird die Heinz-Trox-Stiftung das Projekt fördern“, freut sich die Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, Cornelia Hüsch über die Hilfe für das Gesamtpaket. Geplant dazu ist später auch noch eine neue App.

<< Die Stadt sucht Pilotinnen und Piloten >>

Die Stadt sucht bereits Pilotinnen und Piloten, die ehrenamtlich die Fahrten übernehmen würden. Sie werden nicht auf spezielle Zeiten festgelegt, sondern können flexibel ihre Verfügbarkeiten anbieten.

Wer sich dafür interessiert, meldet sich bei Wilhelm Ehrmann. Er ist telefonisch erreichbar unter 0151/55565780 oder auch per E-Mail an die folgende Adresse: wilhelm.ehrmann@radelnohnealter.de

Das Rikscha-Angebot soll kostenlos sein und auf ehrenamtlichem Engagement fußen. Die Aktion gibt es bereits in Moers.