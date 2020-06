Dirk Schauenberg, von links, Dr. Magdalena Schauenberg und Rüdiger Eichholtz freuen sich auf die Yogastunde an der Dorfkirche.

Yoga In Neukirchen-Vluyn gibt es Donnerstag Yoga an der Kirche

Neukirchen-Vluyn. Im Herz von Neukirchen gibt es am Donnerstag kostenlos „Yoga an der Dorfkirche“. Die beiden Yoga-Lehrer kennen sich gut in Fernost aus.

Es muss nicht direkt der Fuß hinter dem Ohr sein, um eine positive Erfahrung beim Yoga zu machen. Dessen sind sich Dr. Magdalena Schauenberg und ihr Mann Dirk sicher. Am Donnerstag laden sie um 17 Uhr zu einer Yogastunde im Herzen von Neukirchen, direkt neben der evangelischen Dorfkirche ein. Für das Spektakel ist eine eigene Yoga-/Gymnastikmatte, ein großes Handtuch und ein eigenes Getränk vonnöten.

Ganz spontan vorbeischauen klappt aber leider nicht. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt, und die Auflage der Stadt lautet: Alles nur mit Online-Anmeldung über die Internetseite möglich. Schon die Hälfte der Plätze ist belegt. „Von Yoga hat mittlerweile fast jeder was gehört“, meint Dr. Magdalena Schauenberg „Vorkenntnisse oder Sportlichkeit sind wirklich total egal. Wir möchten einen leichten Zugang schaffen“, erklärt sie.

Ihr Mann Dirk Schauenberg leitet Kensho das Fitnessland. Lange hat das Paar in Asien gelebt und viele kulturelle Einflüsse, zum Beispiel im Bereich Yoga, Meditation und ganzheitlichen Behandlungsansätzen mitgenommen, um es im Studio in Neukirchen an die Kunden weiterzugeben.

Im vergangenen Sommer luden sie zu einer Meditation auf der Halde Norddeutschland ein. „Rund 270 Menschen haben damals während des Vollmonds meditiert“, erzählt Dirk Schauenberg ehrfürchtig. Er hält den Standort Neukirchen für optimal, um Bewegung und Natur zu verbinden.

Durch das Event ist auch Kulturbeauftragter Rüdiger Eichholtz auf das Team aufmerksam geworden. Im Rahmen von Landkultur hat er die Aufgabe, im Dorf Neukirchen Tradition und Innovation zu verknüpfen, das Quartier nach außen attraktiv zu gestalten. „Wir möchten neben kulturellen, auch gesundheitliche Aktionen anbieten. Gesundheitsschaffende könne sich gerne mit Ideen melden“, erzählt er.

Auch wenn die erste im Mai – Aerobic auf einem Stadtteilfest – wegen Corona leider nicht geklappt hat: der Yoga-Session vor der Kirche wird noch eine Meditationsrunde folgen. Nach den Sommerferien sind dann weitere Aktionen geplant – allesamt kostenlos für Bürgerinnen und Bürger.