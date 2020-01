Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr beim Wohnhaus-Brand in Rheurdt am Neujahrsmorgen aktiv.

Großbrand In Rheurdt brennt am frühen Neujahrsmorgen ein Wohnhaus

Rheurdt. In Rheurdt am Niederrhein gerät am Neujahrsmorgen ein Wohnhaus in Brand. Bei den Löscharbeiten stoßen die Kräfte auf einen gefährlichen Stoff.

Löscheinheiten aus Rheurdt und Schaephuysen, das Drehleiterteam der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn und ein umfassendes Aufgebot des Rettungsdienstes wurden am Neujahrsmorgen zu einem Wohnhausbrand in Rheurdt am Niederrhein gerufen.

In der Straße Am Kottenbusch war es gegen 0.40 Uhr zu einem größeren Feuer an einem Wohnhaus gekommen. Im Umfeld des Gebäudes wurden zwei laut Feuerwehr-Mitteilung sichtlich aufgebrachte Personen mit zwei Hunden angetroffen. Sie wurden durch die Feuerwehr umgehend aus dem Gefahrenbereich gebracht. Im Haus befanden sich keine weiteren Menschen.

Im Zuge der Brandbekämpfung war zunehmend ein beißender Chlorgeruch wahrnehmbar. Die Erkundungen der Feuerwehr ergaben, dass eine geringe Menge Chlor für ein Schwimmbecken unter der Überdachung gelagert wurde und durch den Brand beschädigt worden war. Chlor hat laut Mitteilung die Eigenschaft, mit Hitze (Feuer) und Wasser (Löschwasser) chemisch zu reagieren. Bei Chlor handelt es sich somit um einen Stoff, der von der Feuerwehr als chemischer Gefahrstoff anzusehen ist. Ein Trupp mit Chemikalienschutzanzug und Atemfilter verpackte den Gefahrstoff sicher in einem verschließbaren Behältnis.

Nach etwa drei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Dem umsichtigen Notruf des Nachbarn und dem minutenschnellen Eingreifen der Feuerwehr Rheurdt ist es zu verdanken, dass der Einsatz ein verhältnismäßig glimpfliches Ende gefunden hat. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Bei diesem Einsatz waren rund 60 Kräfte aus Rheurdt, Schaephuysen, Sevelen und Vluyn vor Ort, die allesamt ehrenamtlich aktiv sind und laut Mitteilung zu Silvester bei ihren privaten Feiern auf Alkohol verzichten. Wie wichtig dies zum Schutze der Bevölkerung ist, zeigt der jüngste Einsatz, welcher nach den Silvestereinsätzen 2015, 2016 und 2017 nun schon der vierte Silvester-Großeinsatz der Feuerwehr Rheurdt in der jüngeren Vergangenheit ist.