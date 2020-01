Die Trödelmärkte in der Moerser Innenstadt ziehen jedesmal viele Gäste an. In diesem Jahr startet die Saison am 29. März.

Moers. In Moers startet die Trödelmarkt-Saison am 29. März. Wer einen Platz haben möchte, kann sich bald anmelden. Die Zahl der Aussteller ist begrenzt.

Jetzt anmelden für den ersten Trödelmarkt 2020 in Moers

Für den ersten City-Trödelmarkt des neuen Jahres am 29. März in der Moerser Innenstadt startet die Bewerbungsfrist am 27. Januar.

Wer teilnehmen und einen der begehrten Trödelmarktplätze haben möchte, kann sich ganz einfach online über die Internetplattform des Stadtmarketings (www.moers-stadtportal.de) bewerben. Oder man bewirbt sich schriftlich unter Angabe der eigenen Postanschrift und Telefonnummer um einen Standplatz bei der MoersMarketing (Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers).

Insgesamt wird in 2020 wieder an vier Sonntagen in der Moerser Innenstadt getrödelt. Rund 300 private Trödelfans können pro Veranstaltungstag dabei sein und gerne reserviert das Moerser Stadtmarketing jeweils wieder fünf Plätze kostenfrei für Vereine. Die Standplätze werden insgesamt zu 75 % an Moerserinnen und Moerser und zu 25 % an Trödelfreunde der Region per Zufallsverfahren vergeben. Mehr Informationen auf www.moers-stadtportal.de.

Die Termine und Bewerbungsfristen: Sonntag, 29. März (Bewerbungsfrist: 27. Januar bis 9. Februar); Sonntag, 7. Juni (Bewerbungsfrist: 30. März bis 13. April); Sonntag, 9. August (Bewerbungsfrist: 8. Juni bis 21. Juni); Sonntag, 27. September (Bewerbungsfrist: 10. August bis 23. August).