Julis wollen für frischen Wind in Kamp-Lintfort sorgen

Kamp-Lintfort. Marvin Bergmann will in Sachen Politik nicht mehr Zuschauer sein. Deshalb gibt es jetzt auch in Kamp-Lintfort die Jungen Liberalen.

Irgendwann war für Marvin Bergmann das Maß voll: Die Weltmacht USA mit einem Donald Trump als Präsident, die Situation in der Türkei und in Osteuropa der blutige Streit um die Krim: „Da habe ich mich gefragt – was ist eigentlich los auf unserer Welt“, sagt der 24-Jährige Kamp-Lintforter. Er wollte verstehen, warum und wie sich Krisenherde entwickeln. „Nur weiter Zuschauer zu bleiben, kam für mich nicht in Frage. So habe ich angefangen, mich für Politik zu interessieren“, erzählt der BWL-Student. Seit 2017 ist er auch selbst aktiv in der Politik, als FDP-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der FDP in Kamp-Lintfort. Damit nicht genug: Gemeinsam mit drei weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat er im letzten Herbst den ersten Ableger der Jungen Liberalen (Julis) in Kamp-Lintfort gegründet.

Anlaufstelle für politisch Interessierte sein

„Für viele junge Leute gehört Mut dazu, direkt mit einer großen Partei anzubandeln“, sagt der Student. Diese Schwellenangst sei für ihn und seine Mitstreiter mit ein Grund dafür gewesen, die Kamp-Lintforter Julis aus der Taufe zu heben. Von den Jusos wie von der Jungen Union höre man nur wenig in der politischen Stadtlandschaft, findet Bergmann. „Wir Julis wollen Anlaufstelle für politisch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene sein. Wollen diskutieren über das, was in der Stadt los ist, aber auch in Land und Bund.“ In der Schule, sagt Bergmann, lerne man im Politikunterricht nur wenig darüber, wie Demokratie im Kleinen funktioniere. Oder wie man vor Ort aktiv Politik mitgestalten kann.

Wunsch: Nachtbusverbindung nach Duisburg

Auch deshalb haben sich die Julis zum Ziel gesetzt, in Kamp-Lintfort einen Jugendrat zu installieren. „Damit wollen wir sicherstellen, dass Ideen und Vorschläge junger Leute in Kamp-Lintfort in die Ausschüsse und in den Rat kommen“, so Bergmann. Im Kamp-Lintforter Rat seien viel zu wenig junge Menschen, dementsprechend seien Themen, die junge Leute interessieren, auch zu selten vertreten. „Zum Beispiel eine Nachtbusverbindung in Richtung Duisburg“, sagt Bergmann, „denn bis die Bahn kommt, dauert es ja noch.“

Ihren ersten Plan, einen regelmäßigen Stammtisch einzurichten, hat die Corona-Pandemie vorerst ausgebremst. Derzeit denken die Julis über ein entsprechendes digitales Format nach, aber: „Zum ersten Kennenlernen wäre eine persönliche Begegnung schon schöner“, sagt der Vorsitzende.

Bei der Wahl mehr erhofft

Warum er sich für die Freien Demokraten entschieden hat? „Ich habe mich bei verschiedenen Parteien eingelesen. Und irgendwann hatte ich raus: Mit den Werten und Zielen der FDP kann ich mich am besten identifizieren.“ Ohne lange zu fackeln schrieb er den Ortsvereinsvorsitzenden der FDP, Stefan Heuser an. Der reagierte spontan und unkompliziert und schlug ein Treffen vor. Das war der erste Schritt.

Bergmann kandidierte in diesem Jahr nicht nur für das Amt des stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden sondern auch für einen Platz im Rat der Stadt. Das Wahlergebnis für die FDP hat ihn enttäuscht: „Wir hätten gerne einen Sitz mehr im Rat gehabt. Und wir haben gehofft, die absolute Mehrheit der SPD zu brechen.“ Dass es anders gekommen ist, tut seinem Engagement aber keinen Abbruch.

INFO: Marvin Bergmann ist erster Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende sind Clara Ruoff und Max Weinert. Das Amt des Schatzmeisters wird von Ruben Sudmann bekleidet.