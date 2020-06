Kamp-Lintfort: 100.000. Besucher auf der Landesgartenschau

Gartenschau-Geschäftsführer Heinrich Sperling (l.) steht mit Max Brandt (Mitte), 100.000. Besucher und Bürgermeister Christoph Landscheidt am Haupteingang des Zechenparks.

Kamp-Lintfort. Einen Monat nach der verspäteten Öffnung gibt es schon den 100.000 Besucher auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Max Brandt ist vom Fach.

Auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort begrüßten Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Gartenschaugeschäftsführer Heinrich Sperling am Freitag den 100.000. Besucher.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir zu einem so frühen Zeitpunkt der Gartenschau, und das auch noch in Zeiten von Corona, den 100 000. Besucher begrüßen dürfen“, so Landscheidt.

Der Kempener Max Brandt freute sich über die Ehrung und einen Blumenstrauß: „Dass ausgerechnet ich als Landschaftsgärtner nun der 100.000. Besucher bin, freut mich natürlich besonders.“ Gemeinsam mit seinen Kollegen nutzt Brandt den heutigen Tag als Betriebsausflug. „Wir sind natürlich gespannt auf die gärtnerische Kunst hier auf dem Gelände und sind uns sicher, dass dies für uns auch ein lehrreicher Tag wird“, sagt er.

Gruppenreisen wieder möglich

Gartenschau-Geschäftsführer Sperling: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass unsere Landesgartenschau auch in Pandemie-Zeiten so gut frequentiert ist und wir heute, rund ein Monat nach Öffnung, unseren 100.000. Besucher feiern können.“

Ein großer Erfolg, auch, weil Max Brandt Teil eines Betriebsausflugs ist. „Es ist toll, dass auch Gruppenreisen nun endlich wieder möglich sind“, sagt Sperling.