Kamp-Lintfort: Bloggerin schreibt Romane vom Niederrhein

Nicole Joost mit Huhn und Hund im Garten in Kamp-Lintfort. Von hier aus bloggt sie in die weite Welt.

Kamp-Lintfort Von Kamp-Lintfort in die weite Welt: Nicole Joost bloggt schöne Geschichten aus ihrem Familienleben. Aber es gibt ein Tabu.

Frieda ist schuld: Das Chabo-Huhn hat quasi das Ei gelegt, das dazu führte, dass fast eineinhalb Millionen Menschen einen Blog aus Kamp-Lintfort aufgerufen haben. Nicole Joost schreibt ihn und trägt damit ein bisschen von ihrem Familienleben am Niederrhein in die weite Welt des Netzes. „Wobei die Menschen da draußen nicht bei mir am Küchentisch sitzen“, betont die Kamp-Lintforterin, „ich sortiere schon sehr genau, was ich öffentlich mache und was nicht.“ Zum Beispiel sind ihre Söhne, so sie in den Beiträgen auftauchen, in den Fotos nie genau zu erkennen. Soviel Privatsphäre muss sein, selbst wenn man ein großes Mitteilungsbedürfnis hat.

Frieda also war das erste Huhn, das bei Familie Joost eingezogen ist, und ist damit das Sinnbild eines neuen Lebensabschnitts. Damals hatte die junge Familie gerade ein altes Zechenhäuschen bezogen, zu dem nun mal ein großer Garten gehört. Und genau wie es zu Zechenzeiten gedacht war, hatten sich auch die Joosts vorgenommen, autark leben zu können. Die Jahreszeiten bewusst zu leben, vom Säen, Pflegen, Ernten ihren Rhythmus bestimmen zu lassen – und eben Eier aus dem Supermarkt vom Einkaufszettel zu streichen. Doch einer der Söhne stellte irgendwann messerscharf fest: „Du nimmst den Hühnern die Babys weg“, erzählt Nicole Joost. Seitdem gibt es kein Frühstücksei mehr. Eier kommen nur in Kuchen oder Pfannkuchen vor. Damit ließ sich der Filius besänftigen. Jedenfalls fand die zweifache Mutter über den Austausch mit anderen Hühnerhaltern im Netz zu ihrem aktuellen Hobby.

Sieben Hühner und ein Hahn

Mittlerweile scharren sieben Hühner unterschiedlicher, sehr genau ausgewählter Rassen und ein Hahn im hinteren, wilden Teil des Joostschen Gartens. Auch sie gehören zum festen Personal, das regelmäßig im Blog „Frau Frieda“ auftaucht. Ebenso wie ihr Kater: „Der ist hübsch, aber ein Miststück“, erklärt sie lachend.

Was im Blog zu lesen und zu sehen ist? Bunte, schöne, berührende Geschichten aus dem Familienleben – etwa über das Ritual der Waldweihnacht, das die Familie regelmäßig feiert und dabei einen Baum irgendwo da draußen mit liebevoll gestaltetem Futter für verschiedene Tierarten behängt. Die Basteltipps gibt es natürlich dazu, und viele tolle Fotos. Es sind viele kleine Romane von Natur und Niederrhein, die Nicole Joost formuliert, mit viel wörtlicher Rede und noch mehr Adjektiven und Herzenswärme. Das vermag beim Leser das Kopfkino einzuschalten. Wie gut, wird da manche der meist weiblichen Follower denken, dass Frau Joost vor sechs Jahren beschlossen hat, dieses Tagebuch, das eigentlich nur für die Familie gedacht war, zumindest in Teilen öffentlich zu machen.

Als Buchhalterin sind andere Qualitäten gefragt

„Ich muss kommunikativ sein“, erklärt Nicole Joost das Bedürfnis, andere mitlesen zulassen. Das mag wohl mit ihrem Beruf als Buchhalterin zusammen hängen, in dem sie ihre Liebe zur Sprache und zum schönen Formulieren nur bedingt ausleben kann. Wobei es ihr nicht wichtig sei, wieviel Menschen ihre Seite schon aufgerufen haben. Es gehe ihr viel mehr um den Austausch. Sie sei immer wieder überrascht und erfreut über die Rückmeldungen ihrer Leserschaft. Da gibt es, so sagt sie, sehr treue Leserinnen, die ihre Blogs stets kommentieren, aber auch einige stille Follower, die sich selten melden. Nicole Joosts Publikum stammt nicht nur aus Deutschland, sondern aus der Schweiz, Österreich, Neuseeland und vielen anderen Ländern dieser Erde. Gerührt sei sie, dass so manche der Leserinnen echten Anteil an ihrem Leben nehmen und sie etwa in ihrer Trauer um ihre Mutter versucht haben zu trösten.

Briefe schreiben - eine andere Welt

Das Bloggen ist nicht der einzige Weg, mit dem sich Nicole Joost vermittelt. Sie habe auch eine feste Brieffreundin: „Das ist altmodisch, aber schön. Und wieder eine ganz andere Welt.“ Auch auf Pinterest und Instagram ist die Kamp-Lintforterin unterwegs. Wobei auf Instagram das Publikum in etwa das gleiche sei. Pinterest nutze sie in erster Linie als virtuelle Ideensammlung.

Übrigens ist Nicole Joost immer ziemlich früh unterwegs, wenn sie sich ans Schreiben für ihren Blog macht. „Später habe ich im Alltag einfach keine Zeit mehr, solche Gedanken zu fassen.“ Vielleicht heißt der Blog ja auch deshalb „Frau Frieda“, denn dafür muss man mit den Hühnern aufstehen.