Kamp-Lintfort. Der Kabarettabend zum Weltfrauentag in Kamp-Lintfort kommt gut an. Anna Warntjen und Karolin Stern bieten am Ende etwas ganz Besonderes.

Was ist Glück? Und vor allem: was macht glücklich?Zum Weltfrauentag führten die beiden Schauspielerinnen Anna Warntjen und Karolin Stern ihr Kabarett „Ab heute glücklich“ am Freitag im Diesterwegforum Kamp-Lintfort auf.

Dabei versuchten die beiden Frauen, Anregungen rund um das Thema Glück zu geben. Zunächst streiten sie sich aber: Soll der vermeintliche Volkshochschulkurs zum Thema Glück einen wissenschaftlichen Ansatz haben, oder reicht es mit Floskeln zu arbeiten? In ihrem Gespräch auf der Bühne kommen verschiedene Szenarien auf, die die beiden nachspielen.

So schlüpfen sie beispielsweise in die Rollen eines Ehepaares, welches einen gemütlichen Abend miteinander verbringen möchte. Streitereien unter hyperpolitischen Eltern auf einem Kinderspielplatz und schiefgegangene Sommerurlaube werden ebenso dargestellt. Mehr als sich selbst, zwei Stühle und eine Hand voll Requisiten brauchen die Schauspielerinnen dabei nicht. Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und Rassismus sind Themen, die immer wieder aufgegriffen werden.

Eine Fähigkeit bewundern die Zuschauerinnen in Kamp-Lintfort am meisten

Ulrike Macht ist von dem Abend sehr begeistert: „Das Kabarett spiegelt das echte Leben wider, genau deshalb gibt es viel zu lachen. Man hat die eine oder andere Situation schon selbst so oder so ähnlich erlebt.“ Dem stimmen auch Gudrun Tscherner-Marx und Angelika Hirth-Schmelzing zu.

Sie würden schon seit Jahren gemeinsam die Veranstaltungen zum Weltfrauentag in der Volkshochschule besuchen. Auch sie sind der Meinung, man könne die Themen gut nachvollziehen und müsse immer wieder lachen. „Am meisten bewundern wir aber die Schauspielleistung. So schnell in verschiedene Rollen zu schlüpfen und dabei so textsicher zu sein, das ist erstaunlich!“

Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist die Gesangs- und Tanzeinlage der beiden Schauspielerinnen. Nachdem sie über Frauenbilder, Frauenzeitschriften und Diäten sprechen, singen sie darüber. So wird aus „Die da“ von den Fantastischen vier kurzum ein „Du da“. Anna Warntjen und Karolin Stern führen durch ihre künstlerischen Einlagen die Facetten des Glücks und Unglücks auf.

Durch die schnellen Szenenwechsel und verschiedenen Themen wird das Gefühl vermittelt, dass das Thema rundum beleuchtet wird. Zum Abschied geben die Schauspielerinnen dem gut gefüllten Zuschauerraum etwas Glück mit auf den Weg. Ein Glas gefüllt mit „Glückskeksen ohne Keks“, wie Karolin Stern schmunzelnd sagt.