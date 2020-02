Kamp-Lintfort: Entscheidung über Müll-Task-Force vertagt

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter SPD will für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Über ihren Antrag wurde im Ausschuss diskutiert – aber nicht entschieden.

Die Entscheidung über die von der SPD angeregte „Initiative 2020plus“ für mehr Sauberkeit und Sicherheit in Kamp-Lintfort haben die Mitglieder des Ausschusses für Abfall, Straße und Kanal nach ausgiebigen Diskussionen wegen Beratungsbedarfs in die nächste öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24. März vertagt. Unter anderem hatte die SPD in ihrem Antrag an den Ausschuss vorgeschlagen, zwei zusätzliche Mitarbeiter beim ASK einzustellen, die unabhängig von starren Dienstplänen flexibel einsetzbar sind. Möglich wäre, dass sie schnell überfüllte Mülleimer leeren oder Graffitis entfernen. Die CDU hatte sich im Vorfeld bereits dagegen ausgesprochen (die NRZ berichtete).

Einigkeit herrschte indes über eine anstehende Baumaßnahme: Die Stadt wird im Bereich Friedrichstraße entlang der Parkanlage westlich der Wohnhäuser 60 bis 72 insgesamt 19 weitere Stellplätze schaffen. Anwohner hatten im Bereich des Kirchplatzes, der Bogen- und Laagdickstraße über Parkprobleme geklagt. Nach einer Überprüfung der Rettungswege mussten in diesen Straßen einige öffentliche Stellplätze aufgegeben werden. Die Parksituation war schwierig, weil die Anwohner dort über keine Stellplätze auf eigenen Grundstücken verfügen. Für die Stellplätze und den Erhalt der Fahrbahnbreite müssen Geh- und Radweg etwa zwei Meter in die Grünfläche verschoben werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 140.000 Euro.