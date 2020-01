Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforts Bürgermeister Landscheidt ließ 2019 Wahlplakate abhängen. Die Ermittlungen wurden am 6. Dezember eingestellt, wie er jetzt erfuhr.

Kamp-Lintfort: Ermittlungen gegen Bürgermeister eingestellt

Ermittlungen gegen den Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt, im Zusammenhang mit abgehängten Wahlplakaten sind am 6. Dezember 2019 eingestellt worden. Erfahren davon hat er nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Kleve Ende vergangener Woche. Beide Seiten bewerten den Vorgang unterschiedlich. Landscheidt war zuletzt bundesweit in den Schlagzeilen, weil er einen Waffenschein beantragt hatte, um sich in Notsituationen verteidigen zu können.

Im Europawahlkampf 2019 hatte die Stadt Wahlplakate der Partei „Die Rechte“ in Kamp-Lintfort abhängen lassen. Nach Darstellung der Verwaltung war darauf zu lesen gewesen: „Israel ist unser Unglück“ und „Wir hängen nicht nur Plakate“. Damals hatte Landscheidt gesagt: „Die Plakate sind nach unserer Auffassung nicht nur geschmacklos, rassistisch und menschenverachtend, sondern gefährden die öffentliche Sicherheit und Ordnung“.

Kamp-Lintfort: Bürgermeister Landscheidt wurde informiert

Danach habe die Partei Strafanzeige gegen Landscheidt wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und Wahlfälschung erstattet, wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kleve, Günter Neifer, am Sonntag zur NRZ sagte. Die Ermittlungen seien am 6. Dezember eingestellt worden. Weil man aber mit einer Beschwerde gegen die Einstellung gerechnet habe, sei Bürgermeister Landscheidt nicht sofort informiert worden.

Die Frist für Beschwerden liege bei vier Wochen. Nachdem die Frist abgelaufen sei und eine Beschwerde nicht vorgelegen habe, habe man Landscheidt Ende vergangener Woche informiert. Eine „Justizpanne“, wie von anderen Medien behauptet, kann Neifer nicht erkennen. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.

Kampf-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt hätte sich allerdings eine zeitnahe Information gewünscht. Dass es erst jetzt dazu gekommen ist, kommentierte er am Sonntag so: „Ich habe dafür keine Worte, ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Staatsanwaltschaft das Gesetz kennt und anwendet.“

Ermittlungen im Zusammenhang mit den Plakaten wegen Volksverhetzung sind bereits am 27. September eingestellt worden, wie Neifer am Sonntag bestätigte. Die Akten würden aber jetzt noch einmal von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geprüft.