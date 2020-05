Kamp-Lintfort: NRZ-Garten auf der Landesgartenschau

Kamp-Lintfort. Die NRZ ist mit einem Garten auf der Landesgartenschau Kamp-Lintfort vertreten. Fürs Gartenteam werden noch Unterstützer gesucht - es lohnt sich.

Sandra, Johanna (9) und Torsten Stückert haben schon so ihre Ideen, was noch in den NRZ-Garten auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort passen könnte. Die drei aus Neukirchen-Vluyn werden sich als NRZ-Familie immer wieder um den Garten kümmern.

Schon beim ersten Treffen mit Ralf Kubbernuß und Matthias Alfringhaus von der NRZ am Freitag wurden gemeinsam Ideen entwickelt, wie es im Garten künftig aussehen könnte. Kubbernuß: „Wir freuen uns über die Unterstützung und möchten die Fläche gern mit unseren Leserinnen und Lesern gestalten. Der Garten lädt die Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau zum Verweilen ein.“

Ein Bücherschrank auf der Laga

Bisher stehen auf der 100 Quadratmeter großen Rasenfläche zwei Bänke, Fahnen mit dem Titellogo und ein Bücherschrank. Letzterer ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landesgartenschau und Innogy. Zentraler Punkt der Gartens ist ein Apfelbaum, den Jaqueline Huhndorf, Geschäftsführerin des Obstverkaufs Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn gespendet hat. Huhndorf freute sich am Freitag mit NRZ-Familie Stückert, dass am Baum bereits zarte Früchte sprießen.

Während der Landesgartenschau sind im Garten verschiedene Aktionen geplant, wie Kubbernuß am Freitag sagte. So könnte dort zum Beispiel Matthias Maruhn eines seiner bekannten Bankgeheimnisse lüften und vielleicht findet ja auch NRZ-Karikaturist Thomas Plaßmann den Weg in den Garten – die kommenden Monate werden spannend.

Johanna kennt einen Teil der Laga besonders gut

Das finden auch Sandra, Johanna und Torsten Stückert, die mit ihrer Dauerkarte schon jetzt viel von der Landesgartenschau gesehen haben. „Aber überall waren wir noch nicht. Zum Beispiel haben wir die Anlagen am Kloster Kamp noch nicht gesehen“, sagt Sandra. Einen bestimmten Teil der Landesgartenschau kennt Tochter Johanna schon jetzt besonders gut. Im Tierpark Kalisto hat sie zusammen mit ihrer Patentante die Patenschaft für ein Tier übernommen.

Ein Besuch bei Alpaka Horst stand auch am Freitag auf dem Programm von Familie Stückert. Johanna und ihr Vater Torsten sind übrigens waschechte Neukirchen-Vluyner, Mutter Sandra ist Rheinländerin und lebt seit 2003 dort.

Der NRZ-Garten auf der Landesgartenschau ist nach einer intensiven Vorbereitungszeit im März dieses Jahres entstanden. Dabei wurden 100 Quadratmeter Rollrasen verlegt und ein Apfelbaum fachgerecht eingepflanzt. Anschließend wurde eine Pflanzecke eingerichtet, die mit Pflanzen der Saison bestückt werden kann.

>>Wer gärtnert mit uns?

Auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort gibt es den NRZ-Garten. Besucherinnen und Besucher finden ihn in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Zechenturms im Bereich der Themengärten. Für den Garten suchen wir weitere Familien, die den Garten mit uns zusammen entwickeln möchten.

Die Unterstützung erfolgt jeweils nach Absprache im Team, es gibt mehrere Akteure, die sich um den Garten kümmern. Für die Unterstützung winkt eine kleine Belohnung. Die NRZ-Familien erhalten zusätzlich eine Familien-Dauerkarte für die Laga. Wer mitmachen möchte, kann sich gern hier melden: lok.moers@nrz.de