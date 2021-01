Kamp-Lintfort: Polizei findet Einbruchspuren an Bankpavillon

In Kamp-Lintfort war die Polizei in der Nacht zu Donnerstag im Einsatz.

Kamp-Lintfort Am frühen Donnerstagmorgen sind Polizei und Feuerwehr in Kamp-Lintfort im Pavillon einer Bank im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Eine automatische Alarmauslösung hat in der Nacht zu Donnerstag in Kamp-Lintfort möglicherweise einen Einbruch in den Pavillon einer Bank verhindert.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Alarm für den Pavillon an der Friedrich-Heine-Allee gegen 0.50 Uhr ausgelöst. In dem Pavillon befindet sich auch ein Geldautomat. Die Polizei traf jedoch keine Personen mehr an, stellte aber an der Tür zum Foyer Werkzeugeindruckspuren fest. Der Geldautomat war unbeschädigt. Um eine mögliche Gaseinleitung für eine Automatensprengung sicher ausschließen zu können, nahm die Feuerwehr Kamp-Lintfort Messungen vor, dabei ergaben sich jedoch keine Hinweise auf

eine erhöhte Gaskonzentration. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Kamp-Lintfort (02842/ 9340) in Verbindung zu setzen.