Das Rathaus in Kamp-Lintfort bleibt bis Ende Januar erstmal zu. Bestehende Termine werden aber eingehalten.

Kamp-Lintfort Das Rathaus Kamp-Lintfort bleibt wegen der aktuellen Entwicklungen bis Ende Januar zu. Mitarbeiter sind per Telefon zu erreichen.

Bis Ende Januar bleibt das Rathaus in Kamp-Lintfort wegen der aktuellen Entwicklungen und der Maßnahmenempfehlungen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Coronavirus für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Mitarbeitenden der Verwaltung sind aber regulär im Dienst und weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Die Kommunikation kann entweder direkt mit den zuständigen Sachbearbeitenden, wenn diese bekannt sind, oder über die Telefonzentrale 02842/912-0 bzw. per Mailanfrage über info@kamp-lintfort.de erfolgen. Die Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über die Homepage https://www.kamp-lintfort.de/de/inhalt/mitarbeiter-und-mitarbeiterinnen-a-z/ oder in der Fußzeile städtischer Anschreiben zu erfahren.

Zwecks Vereinbarung unausweichlicher Termine kann beim Bürgerbüro und beim Sozialamt neben der telefonischen Kontaktaufnahme die Terminabfrage online unter https://tevis.krzn.de/tevisweb060/ genutzt werden.

Weiter weist die Stadt darauf hin, dass bereits vereinbarte Termine bestehen bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger werden vom zuständigen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung am Personaleingang des Rathauses (rechts neben dem Haupteingang) in Empfang genommen.

Weitere Themen Kamp-Lintfort: Rathaus bleibt bis Ende Januar geschlossen

Beim Besuch des Rathauses wird auf das Einhalten der Hygienestandards und Abstandsgebote großen Wert gelegt: Das Tragen einer textilen Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend.