Kamp-Lintfort: „Tatortreiniger“ besticht mit starker Pointe

Wer am Freitagabend in der Stadthalle das Theaterheftchen aufblätterte, konnte leicht ins Staunen geraten: Im Programmheft erblickten die Besucher eine Anleitung: „Tipps gegen Flecken“. Vor dem inneren Auge konnten sich da schon mal Schlachten zwischen Aspirin, Backpulver, Mehl und blutroten Weinflecken ergeben...

Das feinsäuberliche Abenddress war aber keineswegs in Gefahr. Im Gegenteil: Es war ein Tatortreiniger vor Ort. Auf Einladung des Kulturbüros war das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel mit der Komödie „Der Tatortreiniger“ zu Gast.

Das Interesse an der Arbeit des Tatortreinigers war riesig: Alle Sitzreihen waren gefüllt. Und da stand er: Der mit dem puderweißen T-Shirt und dem obligatorischen Silberkettchen. Er trug gelbe Handschuhe und zückte den Glasreiniger. Alles muss ja seine Ordnung haben. Obwohl: Alles? Wenn der Mörder, die Kriminalbeamten und die Spurensicherung weg sind, kommt Tatortreiniger Heino „Schotty“ Schotte (Guido Thurk).

Das Chaos ist perfekt

Nun fand er sich in einem spießigen Wohnzimmer wieder. „Haben Sie mich erschrocken“, rief Villeninhaberin Frau Hellenkamp (Vesna Buljevic). „Das geht den meisten Leuten so“, schnackte Schotty mit Hamburger Akzent. Hellenkamp wurde überfallen. Der Einbrecher schlitzte ihr das über 100 Jahre alte Sofa auf, folgte ihr auf die Treppe und fiel hinunter. Jost (Mario Thomanek) von der Sozietät betrat den Raum und nutzte die Gelegenheit: „Wassergraben mit Krokodilen und Elektrozäune um’s Haus, das ist meine politische Forderung.“ Als der Tatortreiniger schließlich einen Baseballschläger findet, ist das Chaos perfekt: „Na gut, ich hab’ nachgeholfen“, gab Hellenkamp zu. Hüfte, Schulter, Handgelenk, durchgezogen – wie beim Golfen eben.

Als Hellenkamp dem Tatortreiniger dann ihren Masarati schenken und ihn so vor dem Gang zur Polizei bewahren will, erreicht das Verwirrspiel einen neuen Höhepunkt. Und der Besucher erwischt sich bei der Frage, wie er sich selbst in Schottys Situation verhalten würde. So auch in der zweiten Szene, als die hochschwangere Silke (Franziska Ferrari) beschließt, ihr Kind „Özgur“ zu nennen. Zwischen Yogaball und Doppelmord spricht Schotty mit Silke über den Namen Lea, der so viel wie „Sehkuh“ bedeute, heckenschneidende Heikos und rassistische Vorurteile.

Schauspielerisch großartig umgesetzt, nachdenklich und mit starker Pointe begeisterte das Stück auf ganzer Linie und erntete jede Menge Applaus.