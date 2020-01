Kamp-Lintfort: Was Kloster Kamp Laga-Besuchern bieten kann

Das ist ein Extra-Segen für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort: Mit über 200 zum Teil speziell auf die Laga zugeschnittenen Veranstaltungen rund um das Kloster Kamp will das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp ab April Gartenschaubesuchern Appetit auf Kräuter, Kultur, Kirche und mehr machen.

Der Bereich oberhalb des Terrassengartens mit Abteikirche, Café, Schatzkammer, Gewölbekeller und Kräutergarten gehört nicht zum eigentlichen Landesgartenschaugelände. Das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp habe aber als „Nachbar“ die Pläne für die Laga von Anfang an bewusst unterstützt, so Zentrumsleiter Peter Hahnen. Trotz angespannter Haushaltslage könne das Zentrum nun mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Ehrenamtler ein umfangreiches Zusatz-Programm anbieten.

Kloster Kamp in Kamp-Lintfort gibt der Landesgartenschau 2020 seinen Segen. Foto: Hans Blossey / Hans Blossey www.luftbild-bloss

Das präsentiert sich ebenso einfallsreich wie attraktiv und spielt mit dem besonderen Geist und der Geschichte des Ortes. Dazu gehört selbstverständlich auch der legendäre „Segen von Kloster Kamp“, den Hahnen im Wechsel mit sechs in der Leitung von Gottesdiensten ausgebildeten Ehrenamtlerinnen täglich um 13 Uhr in der Abteikirche anbieten wird: „Am Niederrhein wurde er sprichwörtlich und drohte Strafe an, bei uns wird er handfest und erzählt von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung“, erklärt Hahnen.

Das Motto der Landesgartenschau

„Kloster, Kohle, Campus“ lautet das Motto der Landesgartenschau. Mit Kloster-, Bibliotheks-, Museums- und Schatzkammerführungen will Hahnen „die Brücke schlagen zwischen der bald 900 Jahre alten Geschichte des Klosters und der Gegenwart.“ Die Führungen werden für Gruppen, Familien oder auch speziell für Kinder angeboten.

Um einen neuen Blick auf die alten Gemäuer geht es auch bei der Ausstellung mit Fotokunst des Kamp-Lintforter Fotografen Frank Reinert ab dem 21. März im Museum Kloster Kamp. Auf Einladung von Peter Hahnen hat Reinert Details in den Blick genommen, die sonst schnell mal übersehen werden.

Im Gewölbekeller läuft ab dem 11. April die Ausstellung „Grün“. Neun Künstlerinnen vom Niederrhein bilden die Gruppe „X-Positions“ und haben sich dem exklusiv zur Laga gestellten Thema „Grün“ mit Fotokunst, Malerei und Skulptur genähert.

Ein Anziehungspunkt für Gartenschaubesucher

Ein Anziehungspunkt für Gartenschaubesucher ist sicher der Kamper Weinberg mit seinen Rebstöcken. Hier bieten Karl van de Kamp und seine Helfer während der Laga an jedem ersten und dritten Samstag im Monat um 11, 13 und 15 Uhr Führungen an. Für Interessenten wird es vom Laga-Gelände ein Tor hin zum Weinberg geben.

Auch der Kamper Kräutergarten dürfte Interesse wecken. Unter dem Titel „Entspannte Stunde“ bietet Cornelia Merkamp mit ihrem Team montags, donnerstags und freitags spezielle Führungen im Kräuterparadies an. Für die Teilnehmer gibt es am Ende sogar den Kräutergarten-to-go – entweder als Samen – oder als Duftmischung. Dienstags und Mittwochs sind einfache Führungen im Angebot, Uhrzeit nach Absprache.

>>>INFO

Den Segen von Kloster Kamp gibt es natürlich umsonst, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Für die Führungen in Kloster, Museum, Bibliothek oder Schatzkammer gelten je nach Dauer verschiedene Preise. Sie sollten rechtzeitig gebucht werden: 02842/92 75 40.

Die geführte Begehung des Weinbergs ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung.

Die „Entspannte Stunde“ im Kräutergarten plus Geschenk kostet pro Person 8,50 Euro, die einfachen Führungen 3 Euro. Auch hier gilt rechtzeitig buchen: 0151/577 492 57.